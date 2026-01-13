Armis schützt Italiens primären Anbieter öffentlicher Gesundheitsversorgung für die Stadt Neapel vor zunehmenden Cyberbedrohungen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, das Unternehmen für Cyber-Risikomanagement und -Sicherheit, hat heute bekannt gegeben, dass ASL Napoli 1 Centro, Italiens primärer Anbieter öffentlicher Gesundheitsversorgung für die Stadt Neapel, seine Angriffsfläche mit Armis Centrix™ sichert, der Cyber-Exposure-Management-Plattform von Armis.

Bevor sich ASL Napoli 1 Centro die Unterstützung von Armis sicherte, hatte es weder die Werkzeuge noch die Fähigkeiten, physische und virtuelle Assets in Echtzeit zu überwachen, was es schwierig machte, Ressourcen zu schützen und Bestimmungen einzuhalten. Armis Centrix™ wurde mit einem klaren Ziel bereitgestellt: ASL Napoli 1 Centro einen umfassenden Echtzeitüberblick über seinen vernetzten biomedizinischen Bestand und die damit verbundenen Risiken in der Umgebung zu geben.

„Die Investition hat sich praktisch umgehend bezahlt gemacht. Sobald das System aktiviert und mit unserem internen Netzwerk verbunden war, hat uns Armis wertvolle Informationen geliefert“, sagte Fulvio Paone, Leiter des Bereichs für IKT und digitale Transformation bei ASL Napoli 1 Centro. „Armis hat uns Einblick in einen kritischen Bereich verschafft. Dabei geht es nicht nur um Schutz. Es geht darum zu verstehen, wie wir arbeiten, wo wir Änderungen machen können und wo wir investieren sollten. Jetzt können wir präzise Investitionspläne für die Zukunft erstellen.“

Armis Centrix™ hat von Anfang an detaillierte Daten geliefert und auf diese Weise bereits innerhalb des ersten Monats eine präzise Echtzeitzuordnung der netzwerkfähigen Geräte des Unternehmens ermöglicht. Die Plattform identifiziert Geräte und stellt fest, ob sie aktiv oder inaktiv, gefährdet oder patchbar, durchgehend oder intermittierend verbunden sind und ob sie anormalen Traffic generieren. ASL Napoli 1 Centro überwacht jetzt mehr als 2.000 Assets durch detaillierte Informationen zu Sicherheitslage, Betriebsstatus und tatsächlicher Nutzung. Dadurch wurde die allgemeine Sicherheit der Organisation erhöht und Compliance-Initiativen wurden unterstützt.

„Das Gesundheitswesen ist einer der Sektoren, der am stärksten im Visier von Cyberkriminellen liegt. Daher ist die Cybersicherheit wesentlich für die Bereitstellung einer kontinuierlichen Patientenversorgung“, sagte Nicola Altavilla, Regionalleiter für den Mittelmeerraum bei Armis. „Armis versetzt italienische Organisationen und Unternehmen im Gesundheitsbereich in die Lage, all ihre vernetzten Assets zu sehen, zu schützen und zu verwalten und auf diese Weise Resilienz, Datensicherheit und die Einhaltung nationaler und europäischer Sicherheitsbestimmungen zu verbessern. Unsere Mission besteht darin, Organisationen dabei zu helfen, ein besser vernetztes, effizienteres und sichereres Ökosystem aufzubauen, dass ihren Patienten oder Kunden und der Gesellschaft zugutekommt.“

Das Netzwerk von ASL Napoli 1 Centro vermittelt ein Bild der physisch weit verstreuten, aber dennoch stets vernetzten Natur des Gesundheitswesens. Das Netzwerk umspannt mehr als 100 Anlagen und etwa 18.000 biomedizinische Geräte, von denen mehr als 2.000 vernetzt sind und rund um die Uhr kritische klinische Daten erfassen, verarbeiten und übertragen. Durch Armis Hilfe hat ASL Napoli 1 Centro seine allgemeine Sicherheitslage verbessert und die Einhaltung von nationalen Richtlinien und NIS2-Richtlinien ermöglicht, was die Bereitstellung und Aufrechterhaltung der Patientenversorgung unterstützt.

Das Sicherheitsteam von ASL Napoli 1 Centro plant, Armis noch weiter in seine vorhandenen Systeme zu integrieren, von Plattformen für Endpunktschutz bis hin zu Firewall- und Netzwerküberwachungssystemen. Dadurch schafft ASL Napoli 1 Centro eine einheitliche Ebenе für Sichtbarkeit und Kontrolle, die vollständige, transparente Governance über die gesamte Infrastruktur hinweg ermöglicht.

