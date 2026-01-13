LitePoint与联发科技携手加速 “超高可靠性” 无线连接新时代

美国加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球无线测试解决方案提供商LitePoint宣布，与联发科技携手开发Wi-Fi 8技术测试方案。此次合作将协助产品开发商加速Wi-Fi 8产品的设计验证与量产，聚焦Wi-Fi 8“超高可靠性” 特性，确保新一代无线芯片在极限通道环境下仍能提供低延迟的连接品质，满足严苛的应用需求同时支持新的人工智能应用场景。

在过去25年中，Wi-Fi技术主要关注传输速度和用户体验。然而，随着基于IEEE 802.11bn标准的Wi-Fi 8问世，技术方向转向提升可靠性与终端用户体验。Wi-Fi 8引入动态资源分配、进阶编码技术与接入点协调机制等关键创新，通过即时感知网络环境并调整资源配置，优化连接品质。

通过这项战略合作，LitePoint与联发科技将携手推动Wi-Fi 8技术的普及，助力产业迈入更高可靠性无线连接时代。合作内容不仅涵盖测试解决方案，更将促进生态系统建设，为消费者带来更稳定、高速的无线体验。

LitePoint营销副总裁Adam Smith表示： “LitePoint持续引领Wi-Fi产品测试创新，此次与联发科技的合作进一步巩固了我们在Wi-Fi测试领域的先进地位。我们的解决方案协助客户快速验证Wi-Fi 8的可靠度与性能，缩短产品上市时间，让创新技术更快送达消费者手中。”

联发科技联通技术发展本部副总经理林俊佑表示：“联发科技为推动Wi-Fi 8的普及化，此次与LitePoint合作进行Wi-Fi 8验证，双方目前已完成物理层验证，并在系统级数据传输测试中达到理论峰值速率，为业界Wi-Fi 8芯片方案奠定了新的技术基础，开启无线连接新时代。”

可点击此处查阅联发科技经由LitePoint IQxel-MX验证的测试结果。

技术细节：

IQxel-MX在应对Wi-Fi 8（UHR）测试的复杂性方面具有独特优势。基于其在Wi-Fi 领域的先进地位，IQxel-MX现支持Wi-Fi 8的先进特性，包括但不限于增强的调制和编码方案（MCS）、分布式资源单元（dRU）、不等调制和长码长低密度奇偶校验（LDPC）码。

IQxel-MX平台提供从早期研发特性分析到大规模量产的全面全生命周期测试能力。其行业先进的性能，能够支持从当前直至Wi-Fi 8标准的无线连接，确保了客户在不断演变的无线领域中进行未来无忧的投资。

为加快产品上市时间，现成的IQfact+™软件解决方案可针对领先芯片组提供定制化测试，并实现全面的设计验证和快速量产，同时有效地减少工程工作量。

供应信息及更多详情

IQxel-MX的Wi-Fi 8（802.11bn）测试能力现已正式推出。客户可联系LitePoint销售代表获取更多信息。

关于LitePoint

LitePoint为全球最具创新性的无线设备制造商提供无线测试解决方案和服务，帮助他们确保产品能够满足当今苛刻消费者的需求。作为无线测试领域的先进创新企业，LitePoint产品开箱即用，可测试世界上最广泛使用的无线芯片组。LitePoint与全球领先的智能手机、平板电脑、PC、无线接入点和芯片组制造商合作。公司总部位于美国硅谷，并在全球设有办事处，是Teradyne（纳斯达克股票代码：TER）的全资子公司，Teradyne是自动测试设备和工业自动化解决方案的先进供应商。