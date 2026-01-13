BlueMatrix et Perplexity s'associent pour que la recherche institutionnelle bénéficie de la découverte alimentée par l'IA

DURHAM (Caroline du Nord) et SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--BlueMatrix, leader mondial des technologies de publication de contenu pour les marchés financiers, soutenu par Thoma Bravo, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Perplexity. Ce partenariat propose aux investisseurs institutionnels des services de recherche et de découverte alimentés par l'IA, grâce au cadre réglementé et respectueux des droits de BlueMatrix.

Ce partenariat permet aux utilisateurs de Perplexity Enterprise d'accéder aux recherches par abonnement. Les professionnels de l'investissement ont ainsi la possibilité d'interroger leurs contenus de recherche, en complément des fonctionnalités élargies de Perplexity, comme des données financières en temps réel, des transcriptions de résultats et des outils de recherche approfondie. Les professionnels de l'investissement et les chercheurs peuvent utiliser le langage naturel pour extraire des informations pertinentes sans modifier la propriété des données, les droits d'accès ni les structures de conformité existantes.

Alors que les équipes d'achat se tournent de plus en plus vers les outils d'IA pour la synthèse de la recherche, une intégration formelle via BlueMatrix remplace l'utilisation non structurée et non encadrée par une distribution conforme qui préserve l'attribution et les droits. Pour les cabinets d'études, ce partenariat offre un nouveau canal permettant d'accroître leur visibilité auprès des clients acheteurs, en renforçant leur présence au sein d'une expérience de découverte optimisée par l'IA, tout en conservant la maîtrise totale de leur contenu. De plus, les prestataires d'études comprennent mieux l'interaction des investisseurs avec leurs analyses, le genre de questions qu'ils se posent le plus souvent et la façon dont ils intègrent ces résultats dans leurs workflows assistés par l'IA.

BlueMatrix gère l'accès aux données pour le compte des prestataires d'études, garantissant ainsi que seuls les clients ayant conclu des accords préalables puissent consulter le contenu d'une entreprise. Les études exclusives restent totalement protégées et ne sont jamais utilisées pour entraîner des modèles d'IA ni diffusées en dehors du cadre institutionnel.

« Chez BlueMatrix, notre priorité est d'aider nos clients à exploiter l'IA tout en préservant l'attribution des données, le contrôle et la flexibilité », a déclaré Patricia Horotan, CEO de BlueMatrix. « Ce nouveau partenariat avec Perplexity offre aux investisseurs et aux chercheurs des outils de découverte assistés par l'IA, ainsi qu'une suite d'outils de recherche de Perplexity axés sur la précision. Pour les prestataires d'études, il représente une nouvelle façon de garantir que leurs analyses parviennent aux clients au moment de la prise de décision, sans compromettre la gouvernance et la stratégie des modèles qu'ils attendent de BlueMatrix, centrée sur les données et indépendante. »

« BlueMatrix est un chef de file incontesté des technologies pour les marchés financiers, et nous sommes très heureux d'associer l'innovation en IA aux normes de gouvernance rigoureuses exigées par les institutions financières et les chercheurs », a déclaré Dmitry Shevelenko, directeur commercial de Perplexity. « Ce partenariat illustre comment la recherche alimentée par l'IA peut améliorer l'accès aux contenus de recherche pertinents et aider les professionnels de l'investissement à passer plus rapidement de la question à la compréhension, puis de la compréhension à la prise de décision. »

Lors de la phase pilote initiale du partenariat, un groupe limité d'entreprises pionnières examinera des workflows assistés par l'IA qui permettront aux professionnels du côté acheteur de poser des questions en langage naturel, telles que « Que disent mes courtiers à propos de cet émetteur après la publication des résultats ? », et de recevoir des retours, fondés sur les recherches pertinentes qu'ils reçoivent déjà via BlueMatrix et la suite élargie de sources de données d'entreprise de Perplexity.

Les cas d'utilisation incluront le suivi des émetteurs, l'analyse post-publication des résultats et des événements, ainsi que la recherche thématique. BlueMatrix agit comme un système de référence sécurisé faisant autorité pour la création de recherches, la conformité et la gestion des droits d'accès, tandis que Perplexity Enterprise fournit l'interface alimentée par l'IA d'une recherche approfondie. Une bêta privée sera proposée après les tests d'intégration et de sécurité. Les retours des entreprises participantes permettront d'orienter les futures fonctionnalités, notamment l'élargissement des scénarios de gestion des droits d'accès, une utilisation plus poussée des métadonnées telles que RIXML et une amélioration du reporting d'engagement.

À propos de BlueMatrix

BlueMatrix est le leader mondial des technologies de publication de contenu pour les marchés financiers, et jouit de la confiance de plus de 1 000 institutions financières. Sa plateforme sécurisée simplifie la création, la conformité et la diffusion de contenu, favorisant ainsi une collaboration plus efficace et plus rapide sur les marchés financiers. Fondée en 1999 et portée par Thoma Bravo, BlueMatrix est présente à Durham (siège social), New York, Londres, Paris, Édimbourg, Auckland et Timișoara.

www.bluematrix.com

À propos de Perplexity

Perplexity est un moteur de recherche alimenté par l'IA qui exploite des sources crédibles en temps réel afin de répondre précisément aux questions grâce à des retours intégrés, d'effectuer des recherches approfondies et bien plus encore. Perplexity Enterprise offre un accès, sécurisé et adapté à l'organisation, à des workflows de recherche assistés par l'IA, intégrant des données propriétaires à des sources publiques fiables. Fondée en 2022, l'entreprise a la volonté de satisfaire la curiosité mondiale en comblant le fossé entre les moteurs de recherche traditionnels et les interfaces alimentées par l'IA. Chaque semaine, Perplexity répond à plus de 150 millions de questions dans le monde. Perplexity est disponible sur l'App Store et en ligne à l'adresse suivante :

www.perplexity.ai

