Armis protege al principal proveedor de salud pública de Italia para la ciudad de Nápoles en el marco del aumento de las ciberamenazas

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, la empresa de seguridad y gestión de la ciberexposición, anunció hoy que ASL Napoli 1 Centro, el principal proveedor de salud pública de Italia para la ciudad de Nápoles, protegerá su superficie de ataque con Armis Centrix™, la plataforma de gestión de ciberexposición de Armis.

Antes de trabajar con Armis, ASL Napoli 1 Centro no contaba con las herramientas ni con las capacidades para monitorizar activos físicos y virtuales en tiempo real, lo que representaba un problema de seguridad y de cumplimiento normativo.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.