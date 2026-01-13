Armis protege al principal proveedor de salud pública de Italia para la ciudad de Nápoles en el marco del aumento de las ciberamenazas
Armis Centrix™ ofrece un panorama inmediato y detallado sobre los activos conectados a la red y permite el cumplimiento normativo de regulaciones nacionales y europeas
SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, la empresa de seguridad y gestión de la ciberexposición, anunció hoy que ASL Napoli 1 Centro, el principal proveedor de salud pública de Italia para la ciudad de Nápoles, protegerá su superficie de ataque con Armis Centrix™, la plataforma de gestión de ciberexposición de Armis.
Antes de trabajar con Armis, ASL Napoli 1 Centro no contaba con las herramientas ni con las capacidades para monitorizar activos físicos y virtuales en tiempo real, lo que representaba un problema de seguridad y de cumplimiento normativo.
