Custom Chart Builder di Esri adottato dallo Shom, il servizio nazionale francese di idrografia e oceanografia, per la produzione delle mappe nautiche

La soluzione geospaziale per applicazioni marittime critiche per la sicurezza fissa un punto di riferimento globale per l'automatizzazione della produzione delle mappe nautiche

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, leader mondiale nella geolocalizzazione, oggi ha annunciato che lo Shom, il servizio nazionale francese di idrografia e oceanografia, ha adottato ufficialmente la soluzione Custom Chart Builder (CCB) per automatizzare la produzione di tutte le mappe nautiche cartacee. A seguito di approfonditi test e configurazioni, Shom ha confermato che le mappe generate con CCB rispondono ai rigorosi standard di sicurezza richiesti dalla Marina militare francese, segnando un progresso storico nell'automazione della cartografia del settore e rafforzando il proprio ruolo pionieristico nella trasformazione digitale del comparto marittimo.

