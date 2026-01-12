Custom Chart Builder di Esri adottato dallo Shom, il servizio nazionale francese di idrografia e oceanografia, per la produzione delle mappe nautiche
Custom Chart Builder di Esri adottato dallo Shom, il servizio nazionale francese di idrografia e oceanografia, per la produzione delle mappe nautiche
La soluzione geospaziale per applicazioni marittime critiche per la sicurezza fissa un punto di riferimento globale per l'automatizzazione della produzione delle mappe nautiche
REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, leader mondiale nella geolocalizzazione, oggi ha annunciato che lo Shom, il servizio nazionale francese di idrografia e oceanografia, ha adottato ufficialmente la soluzione Custom Chart Builder (CCB) per automatizzare la produzione di tutte le mappe nautiche cartacee. A seguito di approfonditi test e configurazioni, Shom ha confermato che le mappe generate con CCB rispondono ai rigorosi standard di sicurezza richiesti dalla Marina militare francese, segnando un progresso storico nell'automazione della cartografia del settore e rafforzando il proprio ruolo pionieristico nella trasformazione digitale del comparto marittimo.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Jo Ann Pruchniewski
Pubbliche relazioni di Esri
Cellulare: 301-693-2643 Email: jpruchniewski@esri.com