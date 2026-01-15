Frasca levert vier nieuwe vluchtsimulatoren aan Global Medical Response

URBANA, Ill.--(BUSINESS WIRE)--Frasca International, Inc., een bedrijf van FlightSafety International, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een contract heeft getekend met Global Medical Response (GMR) voor de levering van vier nieuwe Level 7 Flight Training Devices (FTD's). De nieuwe apparaten omvatten een Airbus EC135, een Pilatus PC-12, een Beechcraft C90 en een Beechcraft B200. Elk FTD is voorzien van Frasca's unieke bewegingssysteem voor een verbeterd realisme tijdens de training. De apparaten zullen worden geïnstalleerd in de nieuwe trainingsfaciliteit van GMR, die momenteel in aanbouw is in Denton, Texas.

Frasca ondersteunt de piloottraining van GMR al bijna twee decennia, te beginnen met de levering van hun eerste simulator in 2005 aan Air Evac Lifeteam, een dochteronderneming van GMR.

