Cellares étend son réseau mondial d'usines intelligentes avec l'ouverture de son siège européen aux Pays-Bas

SOUTH SAN FRANCISCO, Californie et LEIDEN, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--Cellares, la première organisation intégrée de développement et de fabrication (IDMO), annonce aujourd'hui avoir obtenu une installation et signé un bail à long terme pour une nouvelle usine intelligente IDMO au Leiden Bio Science Park (LBSP) avec Dura Vermeer Commercieel Vastgoed. L’installation servira de siège européen à Cellares et élargira le réseau mondial de fabrication de l’entreprise avec une capacité régionale spécifique.

La fabrication de thérapie cellulaire est spécifique au patient et sensible au temps, ce qui rend la capacité de production régionale de plus en plus importante à mesure que les programmes passent du développement clinique à l'approvisionnement commercial. Ce nouveau pôle néerlandais est conçu pour fournir aux développeurs de médicaments européens un accès à une infrastructure de fabrication automatisée, tout en maintenant l’alignement sur une norme de production commune dans les installations mondiales de Cellares.

Les locaux loués comprennent 9 741 mètres carrés (environ 105 000 pieds carrés) d'espaces de laboratoire et de bureaux dans le bâtiment Nexus à Leiden, une installation de sciences de la vie nouvellement construite actuellement en développement et qui devrait être livrée au cours du premier trimestre de 2026. Après la livraison, Cellares prévoit d'achever un aménagement échelonné pour préparer l'installation aux opérations, avec une occupation initiale prévue courant 2026.

« Les thérapies cellulaires sont fabriquées sur commande pour chaque patient, et le travail est sensible au temps, ce qui fait de la capacité sur le continent une exigence pratique pour les programmes européens », déclare Fabian Gerlinghaus, cofondateur et CEO de Cellares. « Une plateforme européenne offre aux partenaires une voie d’approvisionnement locale tout en maintenant un contrôle cohérent entre les différentes zones géographiques au moyen d’une norme automatisée unique. »

Le site de Leiden est destiné à soutenir les programmes de fabrication de thérapie cellulaire automatisée pour les partenaires européens et mondiaux qui planifient l'approvisionnement clinique et commercial régional. Après la livraison et l’achèvement de l’aménagement, l’usine intelligente néerlandaise déploiera les plateformes de fabrication Cell Shuttle™ entièrement automatisées et les systèmes de contrôle de la qualité Cell Q™ de Cellares afin de permettre une exécution cohérente et un transfert de processus rationalisé dans toutes les zones géographiques, élargissant ainsi le réseau IDMO mondial de l’entreprise en Amérique du Nord, en Asie et en Europe.

« La décision de Cellares de choisir Leiden démontre que le LBSP joue un rôle clé dans l'accompagnement des entreprises dans le domaine des thérapies avancées à mesure qu’elles évoluent vers une fabrication standardisée et de niveau industriel », déclare Stijn van de Sande, directeur de Dura Vermeer Commercieel Vastgoed. « Notre rôle est de développer et de mettre en place un environnement capable de maintenir ce niveau d'excellence, et de travailler avec Cellares pendant l’aménagement afin que le site réponde aux exigences de son modèle de fabrication automatisée. »

Le site néerlandais s’appuie sur l’usine intelligente IDMO de Cellares à Bridgewater, dans le New Jersey, et sur ses activités de fabrication initiales dans le sud de San Francisco, avec une capacité supplémentaire d'usine intelligente en développement au Japon. Ensemble, ces sites sont conçus pour soutenir un transfert de processus fiable, une mise à l'échelle accélérée et une norme de fabrication cohérente qui élargit l'accès des patients aux thérapies cellulaires dans le monde entier. CBRE est le conseiller immobilier mondial de Cellares.

À propos de Cellares

Première organisation intégrée de développement et de fabrication (IDMO), Cellares fournit des services mondiaux de développement et de fabrication de thérapie cellulaire avec une approche Industrie 4.0 de la fabrication de masse des médicaments biologiques du 21e siècle. La société permet aux partenaires biopharmaceutiques de développer, d'étendre et de commercialiser des thérapies cellulaires avec la capacité, la fiabilité et l'économie nécessaires pour répondre à la demande totale des patients.

Les plateformes entièrement automatisées de Cellares (Cell Shuttle™ pour la fabrication de thérapie cellulaire de bout en bout et Cell Q™ pour le contrôle automatisé de la qualité en cours de fabrication et de libération) sont déployées dans l’ensemble de son réseau mondial d’usines intelligentes IDMO. Ces technologies offrent une économie de fabrication de pointe, des taux de réussite des processus plus élevés et la capacité de produire jusqu'à dix fois plus de lots de thérapie cellulaire que les CDMO conventionnelles avec une présence et des effectifs comparables, ce qui permet d'obtenir le coût de fabrication le plus bas de l'industrie.

Basé dans le sud de San Francisco, en Californie, Cellares exploite sa première usine intelligente IDMO à l'échelle commerciale à Bridgewater, dans le New Jersey, avec des installations supplémentaires en construction en Europe et au Japon. Grâce à son réseau mondial de fabrication, Cellares a vocation à soutenir les programmes cliniques et commerciaux et pour élargir l'accès à des thérapies cellulaires qui sauvent des vies dans le monde entier. Pour plus d'informations, visitez www.cellares.com et suivez Cellares sur LinkedIn.

