Cellares breidt haar wereldwijde Smart Factory-netwerk uit met een Europese hoofdzetel in Nederland

SOUTH SAN FRANCISCO, Calif. & LEIDEN, Nederland--(BUSINESS WIRE)--Cellares, de eerste IDMO (Integrated Development & Manufacturing Organization), maakte vandaag bekend dat het bedrijf een vestiging heeft verzekerd en bij Dura Vermeer Commercieel Vastgoed een huurcontract op lange termijn heeft ondertekend voor een nieuwe IDMO Smart Factory in LBSP (Leiden Bio Science Park). Deze faciliteit zal optreden als Europese hoofdzetel van Cellares en breidt het wereldwijde productienetwerk van het bedrijf uit met specifieke regionale capaciteit.

De productie van celtherapieën is patiëntspecifiek en tijdgevoelig. Dit betekent dat regionale productiecapaciteit steeds belangrijker wordt nu programma's van klinische ontwikkeling naar commerciële levering overstappen. De nieuwe hub in Nederland is ontworpen om Europese ontwikkelaars van geneesmiddelen toegang te bieden tot geautomatiseerde productie-infrastructuur, terwijl afstemming op een gebruikelijke productiestandaard in Cellares’ wereldwijde faciliteiten behouden blijft.

De gehuurde gebouwen omvatten om en bij 9.741 vierkante meter (circa 105.000 vierkante voet LFA) labo- en kantoorruimte in het Nexus-gebouw in Leiden, een nieuwbouw faciliteit voor biowetenschappen dat momenteel in ontwikkeling is en naar verwacht in het eerste kwartaal van 2026 wordt opgeleverd. Na de oplevering is Cellares van plan om een fit-out in fasen te voltooien om de faciliteit op de activiteiten voor te bereiden, met een initiële bezetting die later in 2026 is voorzien.

“Celtherapieën worden op bestelling voor elke patiënt gemaakt, en het werk is tijdgevoelig, waardoor capaciteit op het continent een praktische vereiste voor Europese programma's wordt,” aldus Fabian Gerlinghaus, medeoprichter en CEO van Cellares. “Een Europese hub biedt partners een lokale toeleveringsweg terwijl het de controle in alle geografische gebieden consistent houdt via één enkele, geautomatiseerde standaard.”

De site in Leiden is bedoeld om programma's voor geautomatiseerde productie van celtherapieën voor Europese en wereldwijde partners te ondersteunen wanneer zij regionale klinische en commerciële levering plannen. Na de oplevering en voltooiing van de fit-out, zal de Smart Factory in Nederland naar verwacht Cellares’ volledig geautomatiseerde Cell Shuttle™ productieplatformen en Cell Q™ kwaliteitscontrolesystemen inzetten om consistente uitvoering en gestroomlijnde procestransfer in verschillende geografische gebieden mogelijk te maken, teneinde het wereldwijde IDMO-netwerk van het bedrijf uit te breiden in Noord-Amerika, Azië en Europa.

“Cellares’ beslissing om voor Leiden te opteren, toont aan dat LBSP een belangrijke rol vervult om bedrijven actief in geavanceerde therapieën wind in de zeilen te geven wanneer zij evolueren naar gestandaardiseerde productie van industrieel niveau,” verklaart Stijn van de Sande, directeur van Dura Vermeer Commercieel Vastgoed. “Onze rol bestaat erin om een omgeving te ontwikkelen en te leveren die in staat is om die lat te steunen, en om met Cellares tijdens de fit-out samen te werken zodat de site aan de vereisten van haar geautomatiseerde productiemodel voldoet.”

De site in Nederland bouwt op Cellares’ IDMO Smart Factory van commerciële omvang in Bridgewater, New Jersey, en haar oorspronkelijke productieactiviteiten in South San Francisco, met extra Smart Factory-capaciteit in ontwikkeling in Japan. Samen zijn deze sites ontworpen om betrouwbare procestransfer, versnelde schaalvergroting en een consistente productiestandaard te ondersteunen die toegang van patiënten tot celtherapieën wereldwijd uitbreidt. CBRE is de wereldwijde vastgoedadviseur van Cellares.

Over Cellares

Cellares is de eerste IDMO (Integrated Development & Manufacturing Organization) die wereldwijde services voor de ontwikkeling en productie van celtherapieën aanbiedt via een Industry 4.0-benadering ten behoeve van massale productie van biologische geneesmiddelen van de 21e eeuw. Het bedrijf stelt biofarmaceutische partners in staat om celtherapieën te ontwikkelen, op schaal te brengen en te commercialiseren met de nodige capaciteit, betrouwbaarheid en economische aspecten om aan de volledige patiëntenvraag te voldoen.

Cellares’ volledig geautomatiseerde platformen — Cell Shuttle™ voor de productie van end-to-end celtherapieën en Cell Q™ voor geautomatiseerde in-proces en release kwaliteitscontrole — zijn in haar netwerk van IDMO Smart Factories over de hele wereld geïntegreerd. Deze technologieën zorgen voor sectorleidende productiebesparingen, hogere processucceswaarden en het vermogen om tot 10× meer celtherapiebatches te produceren dan conventionele CDMO's met een vergelijkbare voetafdruk en een vergelijkbaar personeelsbestand, wat resulteert in de laagste productiekosten in de sector.

Cellares, met hoofdzetel in South San Francisco, California, exploiteert haar eerste IDMO Smart Factory van commerciële omvang in Bridgewater, New Jersey, en in Europa en Japan zijn andere faciliteiten in opbouw. Via haar wereldwijde productienetwerk is Cellares specifiek geplaatst om zowel klinische als commerciële programma's te ondersteunen en toegang tot levensreddende celtherapieën wereldwijd uit te breiden. Voor meer informatie gaat u naar www.cellares.com en volg Cellares op LinkedIn.

