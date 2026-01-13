Owkin fait progresser le développement de modèles de pointe destinés à la superintelligence artificielle biologique, accélérée par NVIDIA

SAN FRANCISCO et PARIS--(BUSINESS WIRE)--Owkin, une entreprise spécialisée en intelligence artificielle, ayant pour mission de résoudre la complexité du vivant, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec NVIDIA destinée à améliorer OwkinZero, son modèle de raisonnement biologique à grande échelle. Cette collaboration reposera sur l'écosystème avancé de calcul d'IA de NVIDIA, notamment la famille de modèles ouverts Nemotron et le framework NVIDIA NeMo, afin d'améliorer les performances, l'évolutivité, la sécurité et la robustesse des capacités de raisonnement biologique d'Owkin et accélérer ainsi les futures avancées en matière de découverte et de développement de médicaments.

Il s'agit de la première collaboration d'Owkin avec NVIDIA qui représente une étape importante dans la construction de l'infrastructure d'IA nécessaire à l'avènement de la superintelligence artificielle biologique (BASI). Ce travail associe l'expertise d'Owkin en IA biologique et son accès à des données patient multimodales propriétaires au leadership de NVIDIA en matière de calcul accéléré, de modèles ouverts et d'infrastructure d'IA. Le nouveau modèle OwkinZero exploite NVIDIA NeMo RL, une bibliothèque ouverte du framework NVIDIA NeMo dédiée à l'apprentissage par renforcement, qui améliore la personnalisation et les performances des modèles à grande échelle. Il alimentera la nouvelle génération de capacités d'IA agentique d'Owkin, disponibles via l'infrastructure agentique interopérable d'Owkin, Owkin K, pour la biopharma et pour le chercheur en IA interne d'Owkin, qui automatisera la découverte de nouveaux traitements et diagnostics.

« La création de la première superintelligence artificielle biologique exige non seulement des modèles puissants, mais aussi une infrastructure et des outils adaptés permettant de les déployer de façon évolutive », a déclaré Thomas Clozel, docteur en médecine, cofondateur et CEO d'Owkin. « Notre collaboration avec NVIDIA marque une étape cruciale dans le développement de cette infrastructure intelligente dédiée à la biologie. En associant l'écosystème d'IA de niveau international de NVIDIA à nos capacités de raisonnement biologique spécifiques et nos données multimodales sur les patients, nous serons en mesure de créer des agents d'IA capables de véritablement appréhender et raisonner en matière de complexité du vivant à une échelle encore impossible jusqu'à présent. »

Cette collaboration souligne l'engagement des deux entreprises à faire progresser la recherche biologique alimentée par l'IA et à fournir des technologies capables d'accélérer la découverte de médicaments, d'améliorer les taux de réussite clinique et, enfin, de proposer plus rapidement de meilleurs traitements aux patients.

À propos d’Owkin

Owkin est une entreprise d'IA dont la mission consiste à résoudre la complexité du vivant. Elle développe la première superintelligence artificielle biologique (BASI) en associant de puissants modèles de langage biologique, des données patient multimodales et un logiciel d'IA agentique. Au cœur de ce système se trouve Owkin K, un copilote IA, alimenté par OwkinZero, son nouveau grand modèle de langage (LLM) biologique. Ce LLM est utilisé par les chercheurs, les cliniciens et les développeurs de médicaments afin de mieux comprendre le vivant, valider les hypothèses scientifiques et accélérer la mise au point de diagnostics et de traitements.

