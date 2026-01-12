-

Esri的Custom Chart Builder被法国海军水文局（Shom）采用，用于海图绘制

面向安全关键型海事应用的地理空间解决方案为海图自动化树立了全球标杆

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的位置智能解决方案供应商Esri今日宣布，法国海军水文局（Shom）已正式采用其Custom Chart Builder（CCB）来自动生成所有纸质海图。经过广泛的测试和配置，Shom确认CCB生成的海图符合法国海军严格的安全标准，这标志着海图自动化领域取得重大进展，并巩固了Esri作为海事数字化转型先驱的地位。

Esri首席海事顾问Rafael Ponce表示：“此次采用表明，现在无需人工干预即可生成高质量、符合法规的纸质海图，从而大幅缩短了生产时间并降低成本。Shom的认可证明了Esri的CCB是全球水文海洋局值得信赖的解决方案，有助于推动向数字化优先工作流程和电子导航的转型。”

在2024年间，Shom对多种软件解决方案进行了评估，Esri的CCB套件凭借其能够根据电子海图（ENC）自动化制图的能力而最终脱颖而出。在成功完成包括Shom定制的符号系统等开发之后，Shom最终实现了符合法国海军操作标准的渲染质量。最终成果是一个可扩展、高效的解决方案，既保证了安全与合规，又显著节省了资源。

“得益于Esri的CCB，Shom在不影响安全性的前提下，实现了海图制作流程的现代化，”Shom制图部门主管兼CCB测试负责人Nicolas David表示，“Shom提供的CPENC（认证印刷版电子海图）与传统海图相比无重大差异。”

Esri的CCB专为海事机构、国防组织及水文办公室设计，旨在优化海图制作流程的同时，确保符合监管标准。该系统通过释放人力专注于S-100标准数字产品的开发，助力机构实现向数字化转型，同时帮助组织平衡传统需求与未来发展要求。

Esri在2025年Esri用户大会上授予Shom“GIS特别成就奖”，以表彰其所取得的成就。目前，各方正在讨论将Shom的配置集成到未来的CCB版本中，从而能够为其他水文局提供更多“开箱即用”的海图功能。Shom还计划分享其基于FME的开发成果和专长，以支持全球应用。

了解有关Esri如何帮助海事行业专业人士满足不断变化的海图标准的更多信息，请访问：esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-maritime/overview

关于法国海军水文局（Shom）

法国海军水文局（Shom）提供海洋相关的物理知识，测量并描绘海平面、洋流、海洋沉积物、涌浪、海水温度、盐度、水下噪声、地形、磁场等，并预测其变化趋势。

凭借其国际公认的专业能力，该组织为海上用户和海事利益相关者的决策提供依据。其产品和服务满足武装部队的需求，保障航海者的安全，指导海洋和海岸线公共政策，支持蓝色经济发展，同时致力于保护海洋环境。

关于 Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、位置智能和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户释放数据的全部潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年在美国加州雷德兰兹成立，其软件已在全球数十万个组织中部署，包括《财富》500强企业、政府机构、非营利机构和大学。Esri的区域办事处、国际分销商和合作伙伴遍布六大洲100多个国家/地区，以提供本地支持。凭借对地理空间技术和分析的开创性承诺，Esri开发了最具创新性的解决方案，利用地理方法将一些全球最复杂的问题置于关键的位置环境中加以解决。请访问我们的网站 esri.com.

Copyright © 2025 Esri. 保留所有权利。Esri、Esri球形徽标、ArcGIS、The Science of Where、esri.com和@esri.com是Esri在美国、欧盟或某些其他司法管辖区的商标、服务标志或注册商标。此处提及的其他公司和产品或服务可能是其各自商标所有者的商标、服务商标或注册商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Jo Ann Pruchniewski
Esri公共关系
手机：301-693-2643 Email: jpruchniewski@esri.com

