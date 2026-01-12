Cellares amplía su red internacional de fábricas inteligentes con una sede europea en los Países Bajos

SUD DE SAN FRANCISCO, California, y LEIDEN, Países Bajos--(BUSINESS WIRE)--Cellares, la primera Organización integrada de desarrollo y fabricación (IDMO), ha anunciado hoy que ha conseguido un emplazamiento y firmado un contrato de arrendamiento a largo plazo para una nueva fábrica inteligente IDMO en el Leiden Bio Science Park (LBSP) con Dura Vermeer Commercieel Vastgoed. Las instalaciones servirán como sede europea de Cellares y ampliarán la red de fabricación internacional de la empresa con capacidad regional especializada.

La producción de terapias celulares es específica para cada paciente y depende del tiempo, por lo que la capacidad de producción regional es cada vez más importante a medida que los programas avanzan desde el desarrollo clínico hacia el suministro comercial. El nuevo centro de los Países Bajos está diseñado para proporcionar a los desarrolladores de medicamentos europeos acceso a una infraestructura de fabricación automatizada, al tiempo que se mantiene la alineación con un estándar de producción común en todas las instalaciones internacionales de Cellares.

Las instalaciones alquiladas comprenden aproximadamente 9741 metros cuadrados (unos 105 000 pies cuadrados LFA) de espacio para laboratorios y oficinas dentro del edificio Nexus en Leiden, una instalación de ciencias biológicas de nueva construcción actualmente en desarrollo y cuya finalización está prevista para el primer trimestre de 2026. Tras la entrega, Cellares tiene previsto completar un acondicionamiento por fases para preparar las instalaciones para su puesta en funcionamiento, y se prevé que ocupen el espacio a finales de 2026.

«Las terapias celulares se desarrollan por encargo para cada paciente, y el trabajo es urgente, lo que hace que la disponibilidad en el continente sea un requisito práctico para los programas europeos», afirma Fabian Gerlinghaus, cofundador y director ejecutivo de Cellares. «Un centro europeo ofrece a los socios una vía de suministro local, al tiempo que mantiene un control uniforme en todas las zonas geográficas mediante un único estándar automatizado».

La planta de Leiden tiene como objetivo apoyar los programas de producción automatizada de terapia celular para socios europeos e internacionales en la planificación del suministro clínico y comercial regional. Tras la entrega y finalización del equipamiento, se espera que la fábrica inteligente de los Países Bajos implemente las plataformas de producción totalmente automatizadas Cell Shuttle™ y los sistemas de control de calidad Cell Q™ de Cellares para permitir una ejecución coherente y una transferencia de procesos optimizada en todas las regiones, ampliando la red internacional IDMO de la empresa en Norteamérica, Asia y Europa.

«La decisión de Cellares de elegir Leiden demuestra que LBSP desempeña un papel clave a la hora de facilitar a las empresas del ámbito de las terapias avanzadas su expansión hacia la fabricación industrial y estandarizada», afirma Stijn van de Sande, director de Dura Vermeer Commercieel Vastgoed. «Nuestra función es desarrollar y ofrecer un entorno que pueda cumplir con ese objetivo, y colaborar con Cellares durante el acondicionamiento para que las instalaciones cumplan los requisitos de su modelo de fabricación automatizada».

La planta de los Países Bajos se basa en la fábrica inteligente IDMO a escala comercial de Cellares en Bridgewater, Nueva Jersey, y en sus operaciones de producción originales en el sur de San Francisco, con capacidad adicional de producción inteligente en desarrollo en Japón. En conjunto, estas plantas están diseñadas para permitir una transferencia de procesos fiable, una ampliación acelerada y un estándar de producción coherente que amplíe el acceso de los pacientes a las terapias celulares en todo el mundo. CBRE es el asesor inmobiliario internacional de Cellares.

Acerca de Cellares

Cellares es la primera Organización integrada de desarrollo y fabricación (IDMO) que ofrece servicios integrales de desarrollo y fabricación de terapias celulares mediante un enfoque de industria 4.0 para la fabricación en masa de los medicamentos vivos del siglo XXI. La empresa permite a sus socios biofarmacéuticos desarrollar, ampliar y comercializar terapias celulares con la capacidad, la fiabilidad y la rentabilidad necesarias para satisfacer la demanda total de los pacientes.

Las plataformas totalmente automatizadas de Cellares, Cell Shuttle™ para la fabricación integral de terapias celulares y Cell Q™ para el control de calidad automatizado durante el proceso y el lanzamiento, se implementan en toda su red de fábricas inteligentes IDMO en todo el mundo. Estas tecnologías ofrecen una economía de fabricación líder en el sector, mayores tasas de éxito en los procesos y la capacidad de producir hasta 10 veces más lotes de terapias celulares que las CDMO convencionales con una superficie y una plantilla comparables, lo que supone el coste de fabricación más bajo del sector.

Con sede en South San Francisco, California, Cellares opera su primera fábrica inteligente IDMO a escala comercial en Bridgewater, Nueva Jersey, y cuenta con instalaciones adicionales en construcción en Europa y Japón. A través de su red de fabricación internacional, Cellares está especialmente diseñada para ofrecer sus servicios tanto a programas clínicos como comerciales y ampliar el acceso a terapias celulares que salvan vidas en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.cellares.com y siga a Cellares en LinkedIn.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.