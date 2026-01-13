Con el apoyo de NVIDIA, Owkin impulsa el desarrollo de modelos de vanguardia de superinteligencia artificial aplicada a la biología

SAN FRANCISCO y PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Owkin, una empresa de IA cuya misión es desentrañar la complejidad de la biología, anunció hoy una colaboración con NVIDIA para mejorar OwkinZero, el modelo de razonamiento biológico de gran escala de Owkin. La colaboración aprovechará la infraestructura avanzada de computación de IA de NVIDIA, incluida la familia Nemotron de modelos abiertos yel marco de trabajo NVIDIA NeMo. El objetivo es mejorar el rendimiento, la escalabilidad, los mecanismos de protección y la estabilidad de las capacidades de razonamiento biológico de Owkin, para acelerar los avances en el descubrimiento y desarrollo de fármacos.

