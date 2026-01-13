-

Con el apoyo de NVIDIA, Owkin impulsa el desarrollo de modelos de vanguardia de superinteligencia artificial aplicada a la biología

La colaboración aprovecha los modelos abiertos, la infraestructura de IA y la experiencia de NVIDIA para crear modelos de razonamiento biológico de última generación destinados al desarrollo de fármacos

SAN FRANCISCO y PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Owkin, una empresa de IA cuya misión es desentrañar la complejidad de la biología, anunció hoy una colaboración con NVIDIA para mejorar OwkinZero, el modelo de razonamiento biológico de gran escala de Owkin. La colaboración aprovechará la infraestructura avanzada de computación de IA de NVIDIA, incluida la familia Nemotron de modelos abiertos yel marco de trabajo NVIDIA NeMo. El objetivo es mejorar el rendimiento, la escalabilidad, los mecanismos de protección y la estabilidad de las capacidades de razonamiento biológico de Owkin, para acelerar los avances en el descubrimiento y desarrollo de fármacos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo.

