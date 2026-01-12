Lilac en Traxys kondigen een bindende afnameovereenkomst van 10 jaar aan voor de productie van lithium in Great Salt Lake

OAKLAND, Calif. & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Lilac Solutions, een vooraanstaande aanbieder van technologie voor directe lithiumextractie, en Traxys North America, een toonaangevende internationale fysieke handelaar in metalen en natuurlijke grondstoffen, kondigden vandaag een bindende afnameovereenkomst van 10 jaar aan voor lithiumcarbonaat geproduceerd in de Great Salt Lake-faciliteit van Lilac in Utah. Deze overeenkomst vormt een belangrijke mijlpaal om het project naar constructie te laten evolueren en bepaalt een duidelijk commercieel pad voor een van de binnenlandse lithiumprojecten op zeer korte termijn in de Verenigde Staten.

