Lancering van Owkin's gespecialiseerde biologische Pathology Explorer AI-agent met Claude voor de gezondheidszorg en biowetenschappen van Anthropic

Owkin, een AI-bedrijf dat zich ten doel stelt de complexiteit van de biologie te ontdekken, heeft vandaag aangekondigd dat zijn interoperabele Pathology Explorer AI-agent zal worden opgenomen in de lancering van Claude voor de gezondheidszorg en biowetenschappen (HCLS) door Anthropic. Dit is de eerste keer dat een zeer gespecialiseerde, toonaangevende biological die vooral is getraind op multimodale patiëntgegevens, via het Model Context Protocol (MCP) toegankelijk is voor een breed publiek van professionals in de gezondheidszorg en biowetenschappen.

