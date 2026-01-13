-

Owkin è prossima a realizzare la “superintelligence della biologia” con una nuova infrastruttura IA per scoperte biologiche rivoluzionarie

Nuovi agenti IA addestrati su milioni di dataset multimodali accelereranno la ricerca biomedica nell’intero ecosistema sanitario; annunciata inoltre una nuova collaborazione con Anthropic

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Owkin, l’azienda IA impegnata a risolvere la complessità della biologia, ha annunciato oggi il lancio della sua infrastruttura agentica per la biologia, rendendo i suoi agenti IA avanzati disponibili per l’intero ecosistema sanitario. L’annuncio è stato dato in occasione della JPM Healthcare Conference 2026 sulla scia delle recenti partnership strategiche strette da Owkin e dell’integrazione con Claude for Healthcare and Life Sciences di Anthropic appena annunciata.

Owkin, azienda IA creata 10 anni fa e già forte di 300 milioni di dollari in finanziamenti, sta lanciando questa infrastruttura basandosi su un vantaggio competitivo unico: la disponibilità ineguagliata di dati clinici multimodali e selezionati con specifici criteri, provenienti da diverse aree geografiche e raccolti in oltre 800 ospedali nell’arco di un decennio.

