Owkin è prossima a realizzare la “superintelligence della biologia” con una nuova infrastruttura IA per scoperte biologiche rivoluzionarie

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Owkin, l’azienda IA impegnata a risolvere la complessità della biologia, ha annunciato oggi il lancio della sua infrastruttura agentica per la biologia, rendendo i suoi agenti IA avanzati disponibili per l’intero ecosistema sanitario. L’annuncio è stato dato in occasione della JPM Healthcare Conference 2026 sulla scia delle recenti partnership strategiche strette da Owkin e dell’integrazione con Claude for Healthcare and Life Sciences di Anthropic appena annunciata.

Owkin, azienda IA creata 10 anni fa e già forte di 300 milioni di dollari in finanziamenti, sta lanciando questa infrastruttura basandosi su un vantaggio competitivo unico: la disponibilità ineguagliata di dati clinici multimodali e selezionati con specifici criteri, provenienti da diverse aree geografiche e raccolti in oltre 800 ospedali nell’arco di un decennio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.