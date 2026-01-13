Owkin bevordert ontwikkeling van frontlinemodellen voor biologische kunstmatige superintelligentie, aangedreven door NVIDIA

SAN FRANCISCO & PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Owkin, een AI-bedrijf met als missie om de complexiteit van biologie te verhelpen, kondigde vandaag een samenwerking aan met NVIDIA ter bevordering van OwkinZero, Owkins grote biologisch logicamodel. De samenwerking zal NVIDIA's geavanceerde AI-ecosysteem benutten, waaronder de Nemotron-familie van open modellen en het NVIDIA NeMo-framework om de prestaties, schaalbaarheid, vangrails en stabiliteit van Owkins biologische logicacapaciteiten te verbeteren om toekomstige doorbraken in de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen te bespoedigen.

