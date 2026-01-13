-

Owkin bevordert ontwikkeling van frontlinemodellen voor biologische kunstmatige superintelligentie, aangedreven door NVIDIA

Samenwerking benut NVIDIA's open modellen, AI-infrastructuur en expertise om biologische logicamodellen van de volgende generatie te bouwen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen

original Owkin Advances Frontier Model Development for Biological Artificial Super Intelligence, Accelerated by NVIDIA.

Owkin Advances Frontier Model Development for Biological Artificial Super Intelligence, Accelerated by NVIDIA.

SAN FRANCISCO & PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Owkin, een AI-bedrijf met als missie om de complexiteit van biologie te verhelpen, kondigde vandaag een samenwerking aan met NVIDIA ter bevordering van OwkinZero, Owkins grote biologisch logicamodel. De samenwerking zal NVIDIA's geavanceerde AI-ecosysteem benutten, waaronder de Nemotron-familie van open modellen en het NVIDIA NeMo-framework om de prestaties, schaalbaarheid, vangrails en stabiliteit van Owkins biologische logicacapaciteiten te verbeteren om toekomstige doorbraken in de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen te bespoedigen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Perscontact:
- VS: Erica Zeidenberg - erica@hottomato.net
- VK: Ali Jennings - alistair.jennings@owkin.com
- EU: Malika Labou - malika.labou-ext@owkin.com

Industry:

Owkin

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Perscontact:
- VS: Erica Zeidenberg - erica@hottomato.net
- VK: Ali Jennings - alistair.jennings@owkin.com
- EU: Malika Labou - malika.labou-ext@owkin.com

More News From Owkin

Samenvatting: Owkin maakt internationale validatieresultaten bekend van BRCAura: AI-gestuurde screening op gBRCA-mutaties rechtstreeks vanuit pathologische dia's

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Owkin deelt veelbelovende validatieresultaten voor BRCAura RUO, een AI-product van klinische kwaliteit dat uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden. Het is bedoeld en ontworpen om direct vanuit gedigitaliseerde pathologische dia's van borstkanker te screenen op kiembaanmutaties van BRCA1/2 (gBRCAm). Borstkanker blijft wereldwijd de belangrijkste oorzaak van kankergerelateerde sterfgevallen onder vrouwen. Het in kaart brengen van patiënten met kiembaanmutaties in BRCA1/2 is...

Samenvatting: Université Paris-Saclay en Owkin: een unieke alliantie om medisch onderzoek aan de universiteit naar de top van de Europese ranglijst te brengen met behulp van AI

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--De Université Paris-Saclay en Owkin kondigen aan dat ze een memorandum van overeenstemming hebben ondertekend om het potentieel van K Pro Free – Owkins AI-copilot voor biologie – te onderzoeken voor gebruik door Paris-Saclay. K Pro Free zal nu beschikbaar zijn voor de hele gemeenschap van de Université Paris-Saclay, en in het bijzonder voor docenten, onderzoekers en doctoraatsstudenten die werkzaam zijn in de biomedische wetenschappen. Het partnerschap omvat workshops,...

Samenvatting: Owkin onthult Europa's eerste pan-Europese agentic infrastructuur voor biologie tijdens de Frans-Duitse top over digitale soevereiniteit

BERLIJN--(BUSINESS WIRE)--Tijdens de Frans-Duitse top over digitale soevereiniteit die vandaag in Berlijn plaatsvindt, heeft Owkin samen met vooraanstaande academische partners Gustave Roussy (Frankrijk) en Charité Comprehensive Cancer Center (Duitsland) een baanbrekend initiatief aangekondigd: het ontwikkelen van de eerste pan-Europese agentic infrastructuur waarbij biologische gegevens aan AI worden aangepast. Dit is een belangrijke stap op weg naar biologische superintelligentie. Het project...
Back to Newsroom