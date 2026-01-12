Lilac et Traxys annoncent la signature d’un accord d’achat ferme de 10 ans pour la production de lithium de Great Salt Lake

OAKLAND, Californie et NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Lilac Solutions, l’un des principaux fournisseurs de technologie d’extraction directe du lithium, et Traxys North America, l’un des principaux négociants et marchands mondiaux de métaux et de ressources naturelles, ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord d’achat contraignant de 10 ans pour le carbonate de lithium produit dans l’usine de Lilac à Great Salt Lake, dans l’Utah. Cet accord représente une étape importante dans l’avancement du projet vers la construction et établit une voie commerciale claire pour l’un des projets nationaux de lithium les plus proches à court terme aux États-Unis.

Selon les termes de l’accord définitif, Traxys achètera 50 000 tonnes de carbonate de lithium sur une période de 10 ans, ce qui représente 100 % de la capacité de production prévue pour la phase 1. Il s’agit d’un accord d’achat garanti, avec des mécanismes de tarification convenus liés aux indices du marché.

L’usine de Great Salt Lake Phase 1 est conçue pour produire 5 000 tonnes par an de carbonate de lithium de qualité batterie, ce qui doublerait presque la production actuelle de carbonate de lithium aux États-Unis. Le projet s’appuie sur la technologie d’échange d’ions Gen 5 éprouvée de Lilac, qui a permis d’atteindre un taux de récupération du lithium de 87 % dans la saumure à très faible teneur du lac (69 mg/l de lithium) lors des essais pilotes menés avec succès en 2025.

« Traxys, l’un des principaux négociants mondiaux de lithium, a été un excellent partenaire dans le développement de ce projet, et la formalisation de cet accord d’achat à long terme est une étape clé vers la décision finale d’investissement », déclare Raef Sully, directeur général de Lilac Solutions. « Avec l’ingénierie FEL-3 terminée et les autorisations réglementaires en cours, la garantie d’un achat de 100 % de la production prévue nous rapproche de la construction d’une nouvelle source importante de lithium national. »

« Traxys est heureux de conclure cet accord d’achat de 10 ans avec Lilac afin de faire progresser notre vision commune d’une chaîne d’approvisionnement en lithium robuste aux États-Unis », déclare Martim Facada, directeur général du négoce de lithium chez Traxys. « La technologie unique et la grande expérience du secteur de Lilac, combinées à la présence mondiale de Traxys, à son expertise en matière de ressources naturelles et au financement de la chaîne d’approvisionnement, contribueront grandement à commercialiser le carbonate de lithium de Lilac afin d’approvisionner l’industrie des batteries lithium-ion. »

Le projet Great Salt Lake représente l’une des opportunités les plus importantes à court terme pour développer l’approvisionnement national en lithium. La phase 1 permettrait de presque doubler la production actuelle des États-Unis, et la future phase 2 porterait la capacité totale à 20 000 tonnes par an de LCE, soit près de quatre fois la production nationale actuelle.

L’installation utilisera des médias d’échange d’ions fabriqués dans l’usine de Lilac à Fernley, dans le Nevada, et générera des recettes fiscales locales et des redevances qui serviront à soutenir la préservation du lac et à créer des emplois dans l’Utah. Le procédé non consommateur de Lilac renvoie la saumure appauvrie en lithium dans le lac et ne fait pas baisser le niveau d’eau du lac.

Lilac a achevé l’ingénierie FEL-3 pour l’installation et travaille avec les autorités réglementaires de l’État pour finaliser les permis nécessaires à la construction et à l’exploitation.

À propos de Lilac

Lilac fournit une technologie moderne d’extraction directe du lithium qui permet d’exploiter les ressources en saumure afin d’augmenter l’approvisionnement pour l’électrification mondiale. La technologie d’échange d’ions de Lilac permet une récupération élevée du lithium avec une consommation d’eau minimale et sans bassins d’évaporation, offrant ainsi une alternative durable aux méthodes d’extraction conventionnelles. La technologie de Lilac a fait ses preuves dans plusieurs usines pilotes et de démonstration à travers le monde et passe désormais à l’échelle commerciale. Lilac a son siège social à Oakland, en Californie, et son site de production à Fernley, dans le Nevada. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lilacsolutions.com.

À propos de Traxys

Traxys est un négociant et un commerçant de matières premières physiques dans les secteurs des métaux et des ressources naturelles. Ses activités de logistique, de marketing, de distribution, de gestion de la chaîne d’approvisionnement et de négoce sont menées par plus de 450 employés répartis dans plus de 20 bureaux à travers le monde, et son chiffre d’affaires annuel dépasse les 10 milliards USD. Traxys est spécialisée dans l’approvisionnement, le négoce, la commercialisation et la distribution de métaux non ferreux, de ferro-alliages, de minéraux, de matières premières industrielles et d’énergie.

Le groupe sert une large base de clients industriels et offre une gamme complète de services commerciaux et financiers. Traxys s’engage à respecter les principes les plus élevés reconnus internationalement en matière de conduite responsable des affaires et à garantir que ses opérations sont équitables, durables et transparentes.

Traxys fonde ses pratiques sur des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) qui lui permettent de montrer l’exemple en matière d’approvisionnement et de négoce responsables de métaux et de minéraux.

Pour en savoir plus sur Traxys, rendez-vous sur : www.traxys.com.

