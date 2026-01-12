Lilac und Traxys geben zehnjährige Abnahmevereinbarung über Lithiumproduktion im Great Salt Lake bekannt

OAKLAND, Kalif. & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Lilac Solutions, ein führender Anbieter von Extraktionsverfahren für Lithium, und Traxys North America, ein führender globaler Händler für Metalle und natürliche Ressourcen, haben heute eine bindende zehnjährige Abnahmevereinbarung für Lithiumkarbonat abgeschlossen, das im Great Salt Lake-Werk von Lilac in Utah gewonnen wird. Die Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein für den Bau des Projekts und ebnet einem bedeutenden Lithium-Projekt innerhalb der Vereinigten Staaten den Weg.

Gemäß den Bedingungen der definitiven Vereinbarung wird Traxys im Verlauf von zehn Jahren 50.000 Tonnen Lithiumkarbonat kaufen, was 100 % der geplanten Produktionskapazität der Phase 1 entspricht. Die Vereinbarung ist „Take-or-Pay”, wobei die Preisfestsetzung von Marktindices bestimmt wird.

Die Anlage Great Salt Lake Phase 1 soll pro Jahr 5.000 Tonnen Lithiumkarbonat in Batteriequalität herstellen. Dadurch würde die derzeitige Produktion von Lithiumkarbonat in den Vereinigten Staaten fast verdoppelt. Das Projekt nutzt die erprobte Gen 5 Ionenaustauschtechnologie von Lilac, mit der sich 2025 während einer Pilotphase 87 % Lithiumrückgewinnung auf der ultra-niedrigen Sohle (69 mg/L Lithium) des Sees erzielen ließen.

„Traxys als einer der weltweit führenden Lithiumhändler war für uns ein ausgezeichneter Partner, während wir dieses Projekt entwickelt haben. Die langfristige Abnahmevereinbarung ist ein wichtiger Schritt hin zu einer endgültigen Investitionszusage," sagte Raef Sully, Chief Executive Officer von Lilac Solutions. „Mit der Fertigstellung des FEL-3 Engineering und Fortschritten im Genehmigungsprozess bringt uns eine Abnahmevereinbarung von 100 % der geplanten Produktion einer neuen, wichtigen Quelle für heimisches Lithium beträchtlich näher."

„Traxys ist erfreut, diese zehnjährige Abnahmevereinbarung mit Lilac abzuschließen, um so unserer gemeinsamen Vision einer stabilen US-Lithiumlieferkette näher zu kommen”, sagte Martim Facada, Managing Director Lithiumhandel bei Traxys. „Lilac’s einzigartige Technologie und gründliche Branchenkenntnis gemeinsam mit dem Zugang zum globalen Markt, dem Wissen über natürliche Ressourcen und der Finanzierung der Lieferkette, die Traxys einbringt, werden dazu beitragen, das Lithiumkarbonat von Lilac zu vermarkten, um die Batterieindustrie zu beliefern.”

Das Projekt Great Salt Lake ist kurzfristig eine der bedeutendsten Möglichkeiten, die Lieferung von heimischem Lithium zu steigern. Phase 1 würde die derzeitige Produktion in den USA fast verdoppeln und die zukünftige Produktion in Phase 2 würde die Kapazität auf 20.000 tpa LCE anheben — fast das Vierfache der derzeitigen heimischen Produktion.

Die Anlage wird mit Ionenumtauschkomponenten arbeiten, die in Lilac’s Werk Fernley, Nevada, produziert wurden. Die Steuereinnahmen und die Abgaben für den Schutz und die Pflege des Sees werden steigen, darüber hinaus werden neue Arbeitsplätze in Utah geschaffen. Das schonende Verfahren von Lilac bringt die von Lithium befreite Sohle des Sees wieder ein und führt nicht zu einer Senkung des Wasserstandes.

Lilac hat das FEL-3 Engineering für die Anlage beendet und arbeitet derzeit mit Behörden der Bundesstaaten zusammen, um die Genehmigungen für den Bau und den Betrieb zu erhalten.

Über Lilac

Lilac bietet moderne Technologie für die Extraktion von Lithium aus der Sohle, das für die globale Elektrifizierung unabdingbar ist. Lilac's Ionenumtauschtechnologie ermöglicht einen hohen Lithiumgewinn bei geringem Wasserverbrauch ohne Verdunstungsteich. Dies ist eine nachhaltige Alternative zu konventionellen Methoden. Lilac's Technologie wurde weltweit mehrfach erfolgreich erprobt und kommt auf den Markt. Der Hauptsitz von Lilac befindet sich in Oakland, Kalifornien, und die Produktionsstätte in Fernley, Nevada. Mehr erfahren Sie unter: lilacsolutions.com.

Über Traxys

Traxys handelt mit Rohstoffen und Metallen. Logistik, Marketing, Vertrieb und Lieferkettenmanagement werden in weltweit mehr als 20 Niederlassungen von mehr als 450 Mitarbeitern gesteuert. Der jährliche Umsatz beträgt mehr als USD 10 Milliarden. Traxys ist tätig im Einkauf, Handel, Marketing und Vertrieb von Nichteisenmetallen, Ferrolegierungen, Mineralien, industriellen Rohstoffen und Energie.

Die Gruppe beliefert die verschiedensten industriellen Kunden und bietet umfassende geschäftliche und finanzielle Dienste. Traxys hält die höchsten international anerkannten Prinzipien für eine verantwortungsvolle Geschäftsführung ein und stellt so sicher, dass die Praktiken nachhaltig und transparent sind.

Traxys hält sich an ESG-Standards (Environmental, Social, and Governance) und ist damit ein Vorbild für den verantwortungsvollen Einkauf von und Handel mit Metallen und Mineralien.

Mehr über Traxys erfahren Sie hier:www.traxys.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.