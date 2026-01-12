Shom（フランス水路部）、エスリのカスタム・チャート・ビルダーを海図作成に採用

カリフォルニア州レッドランズ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 位置情報インテリジェンス分野における世界的リーダーであるエスリは、Shom（フランス水路部）が、すべての紙の海図を自動生成するためにカスタム・チャート・ビルダー（Custom Chart Builder（CCB））を正式に採用したと発表しました。Shomは広範なテストおよび設定を経て、CCBによって生成された海図が、フランス海軍が求める厳格な安全基準を満たしていることを確認し、海事分野における海図作成の自動化において重要な進展を示すとともに、海事デジタル・トランスフォーメーションの先駆者としての役割を強化しました。

「この採用は、高品質で規制に準拠した紙の海図を、人手を介さずに作成できることを示すものであり、作成にかかる時間とコストを大幅に削減します」と、エスリの主任海事コンサルタントであるラファエル・ポンスは述べました。「Shomによる支持は、エスリのCCBが世界中の水路機関にとって信頼できるソリューションであることを裏付けるものであり、デジタルファーストのワークフローおよびeナビゲーションへの移行を支援します。」

2024年を通じて、Shomは複数のソフトウェアソリューションを評価し、航海用電子海図（ENC）からの海図作成を自動化できる点を評価して、エスリのCCBスイートを選定しました。Shom独自のシンボル体系を反映した共同開発を経て、Shomはフランス海軍の運用基準を満たす描画品質を達成しました。その結果、安全性とコンプライアンスを維持しながら、大幅なリソース削減を可能にする、拡張性と効率性に優れたソリューションが実現しました。

「エスリのカスタム・チャート・ビルダーにより、Shomは安全性を損なうことなく海図作成ワークフローを近代化することができました」と、CCBのテストを主導したShom地図部門長のニコラ・ダヴィッド氏は述べました。「Shomが提供する認証印刷ENC（CPENC）は、従来の紙の海図と比べて、重大な違いはありません。」

エスリのCCBは、規制基準を維持しながら海図作成の効率化を図りたい海事機関、防衛機関および水路機関向けに設計されています。担当者がS-100に基づくデジタル製品に注力できるようにすることで、その移行を支援するとともに、従来のニーズと将来の要件との両立を可能にします。

エスリは、2025年のEsriユーザー会（2025 Esri User Conference）において、Shomの功績を称え、「SAG賞（Special Achievement in GIS Award）」を授与しました。現在、Shomの設定を将来のCCBリリースに統合するための協議が進められており、他の水路機関に対して、導入直後から使える海図作成機能をさらに拡充します。Shomはまた、世界的な導入を支援するために、FMEを基盤とした開発成果および専門知識を共有する計画です。

海事業界の専門家が変化する海図作成の基準に対応するために、エスリがどのように支援できるかについての詳細は、esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-maritime/overview をご覧ください。

Shomについて

フランスの国立水路・海洋機関であるShomは、海洋の物理環境に関する知見を提供しています。海面水位、海流、海洋堆積物、うねり、海水温、塩分、海中騒音、海底地形、磁場などを測定および記述し、それらがどのように変化するかを予測します。

国際的に認められた専門知識は、海の利用者および海事分野の関係者による意思決定を支えています。同機関の製品およびサービスは、軍（軍隊）のニーズに応えるとともに、航海者の安全を確保し、海洋および沿岸に関する公共政策の立案に資し、ブルーエコノミーの発展を支援するとともに、海洋環境の保全に貢献しています。

エスリについて

地理情報システム（GIS）ソフトウエア、ロケーション・インテリジェンス、マッピング分野のグローバルマーケットリーダーであるエスリは、お客様が運営およびビジネス結果を改善するためにデータの潜在力を最大限に引き出すことができるよう支援します。当社は1969年に米国カリフォルニア州レッドランズで設立され、そのソフトウエアは、フォーチュン500企業、政府機関、非営利機関、大学を含む世界中の数十万の組織に導入されています。6大陸100か国以上に地域事務所、国際代理店、パートナーを抱え、サポートを提供しています。地理空間技術と分析に対する先駆的な取り組みにより、エスリは、地理的アプローチを活用して、世界で最も複雑ないくつかの問題を、ロケーションの重要なコンテキストに配置することで解決する、最も革新的なソリューションを開発しています。詳しくは当社のウェブサイト、 esri.com をご覧ください。

Copyright © 2025 Esri. All rights reserved. Esri（エスリ）、Esriの地球儀ロゴ、ArcGIS、The Science of Where、esri.com、@esri.comは、米国、欧州連合、またはその他の特定法域におけるエスリの商標、サービスマーク、または登録商標です。本文に記載されているその他の企業および製品またはサービスは、それぞれの所有者の商標、サービスマーク、または登録商標である可能性があります。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。