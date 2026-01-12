L’outil Custom Chart Builder d’Esri est adopté par le SHOM (Service hydrographique et océanographique de la Marine française) pour produire des cartes marines

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Esri, le leader mondial de l’intelligence géospatiale, a annoncé aujourd’hui que le Shom (Service hydrographique et océanographique de la Marine française) avait officiellement adopté son outil Custom Chart Builder (CCB) pour la production automatisée de toutes ses cartes marines papier. Après une configuration et des tests approfondis, le Shom a confirmé que les cartes générées grâce à l’outil CCB répondaient aux normes de sécurité strictes exigées par la Marine nationale française. Cette avancée marque une étape décisive dans l’automatisation de la cartographie maritime et renforce le rôle de pionnier du Shom dans la transformation numérique du secteur maritime.

« Cette adoption démontre qu’il est désormais possible de produire sans intervention manuelle des cartes papier de haute qualité qui soient conformes à la réglementation, réduisant ainsi considérablement le temps et le coût de production », a déclaré Rafael Ponce, consultant maritime principal chez Esri. « La validation du Shom confirme que l’outil CCB d’Esri constitue une solution fiable pour les services hydrographiques du monde entier, facilitant la transition vers des flux de travail numériques et la navigation électronique. »

Au cours de l’année 2024, le Shom a évalué plusieurs solutions logicielles avant de sélectionner la suite CCB d’Esri, qui permet d’automatiser la création de cartes à partir de cartes électroniques de navigation (Electronic Navigational Charts, ENC). Après une collaboration fructueuse axée sur le développement, impliquant notamment la personnalisation de la symbologie du Shom, ce dernier a obtenu une qualité de rendu conforme aux normes opérationnelles de la Marine nationale française. Le résultat est une solution évolutive et efficace qui garantit la sécurité et la conformité tout en permettant de réaliser d’importantes économies en termes de ressources.

« Grâce à l’outil Custom Chart Builder d’Esri, le Shom a modernisé son processus de production de cartes sans compromettre la sécurité », a déclaré Nicolas David, chef du département cartographique du Shom et responsable des tests portant sur l’outil CCB. « Les ENC imprimées certifiées (Certified Printed ENC, CPENC) fournies par le Shom ne présentent pas de différence significative par rapport aux cartes marines conventionnelles. »

Le CCB d’Esri est conçu pour les agences maritimes, les organisations de défense et les services hydrographiques qui souhaitent rationaliser la production de cartes tout en respectant les normes réglementaires. Il facilite la transition vers des produits numériques conformes à la norme S-100, permettant ainsi au personnel de se concentrer sur ses tâches principales. Il aide également les organisations à trouver un équilibre entre les besoins actuels et les exigences futures.

Esri a récompensé les réalisations du Shom en lui décernant le « Special Achievement in GIS Award » (Prix de la réalisation exceptionnelle dans le domaine des SIG) lors de la Conférence 2025 des utilisateurs d’Esri. Des discussions sont en cours pour intégrer les configurations du Shom aux futures versions du CCB, ce qui permettra à d’autres bureaux hydrographiques de bénéficier de fonctionnalités de cartographie prêtes à l’emploi plus avancées. Le Shom prévoit également de partager ses développements et son expertise basés sur le logiciel FME (Feature Manipulation Engine) afin de soutenir l’adoption mondiale de cette technologie.

Pour en savoir plus sur la manière dont Esri peut aider les professionnels du secteur maritime à se conformer aux normes de cartographie marine en constante évolution, rendez-vous sur esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-maritime/overview.

À propos du Shom

Le Shom (Service hydrographique et océanographique de la Marine française) est un service national qui fournit des connaissances sur la physique de l’océan. Il mesure et décrit les niveaux de la mer, les courants, les sédiments marins, la houle, la température et la salinité de l’eau, les bruits sous-marins, les reliefs, les champs magnétiques, etc., et en prévoit l’évolution.

Reconnue à l’échelle internationale, son expertise éclaire les décisions des usagers de la mer et des acteurs du monde maritime. Ses produits et services répondent aux besoins des forces armées, garantissent la sécurité des navigateurs, orientent les politiques publiques relatives à la mer et au littoral, accompagnent le développement de l’économie bleue et participent à la préservation de l’environnement marin.

À propos d’Esri :

Esri, le leader mondial du marché des logiciels de systèmes d’information géographique (SIG), de l’intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données et à améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondée en 1969 à Redlands, en Californie (États-Unis), Esri conçoit des logiciels qui sont déployés dans des centaines de milliers d’organisations à travers le monde, parmi lesquelles figurent des entreprises du classement Fortune 500, des agences gouvernementales, des institutions à but non lucratif et des universités. Esri s’appuie sur des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires, lui permettant de fournir un support local dans plus de 100 pays sur six continents. Forts de l’engagement pionnier de l’entreprise dans les technologies géospatiales et dans l’analyse, les ingénieurs d’Esri conçoivent des solutions extrêmement innovantes qui mettent à profit une approche géographique pour résoudre certains des problèmes les plus complexes de notre planète en les plaçant dans le contexte crucial de la localisation. Retrouvez-nous sur esri.com.

Copyright © 2025 Esri. Tous droits réservés. Esri, le logo globe d'Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com et @esri.com sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques déposées d'Esri aux États-Unis, dans l'Union européenne ou dans certaines autres juridictions. Les autres sociétés, produits ou services mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales, des marques de service ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.