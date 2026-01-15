Frasca fournira quatre nouveaux simulateurs de vol à Global Medical Response

URBANA, Illinois--(BUSINESS WIRE)--Frasca International, Inc., filiale de FlightSafety International, a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat avec Global Medical Response (GMR) pour la fourniture de quatre nouveaux simulateurs de vol de niveau 7. Ces simulateurs comprennent un Airbus EC135, un Pilatus PC-12, un Beechcraft C90 et un Beechcraft B200. Chaque simulateur sera équipé du système de mouvement exclusif de Frasca, offrant un réalisme accru lors des simulations. Les simulateurs seront installés dans le nouveau centre de formation de GMR, actuellement en construction à Denton, au Texas.

Depuis près de vingt ans, Frasca soutient la formation des pilotes de GMR, après livraison de son premier simulateur en 2005 à Air Evac Lifeteam, filiale de GMR. Depuis, les simulateurs Frasca jouent un rôle essentiel dans la préparation des équipages de GMR aux environnements complexes et à haut risque rencontrés lors des interventions médicales d'urgence. Avec la livraison de ces nouveaux simulateurs, GMR exploitera un total de 15 simulateurs Frasca, dont sept simulateurs de vol de niveau 7 (FTD) et huit simulateurs de vol pour hélicoptères (HTD).

« Nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration de longue date avec GMR, une organisation qui fournit quotidiennement des services médicaux d'urgence essentiels », a déclaré John Frasca, président de Frasca International. « Ces nouveaux dispositifs renforceront le réalisme et l'efficacité de la formation dispensée par GMR, contribuant ainsi au respect des normes les plus élevées en matière de sécurité et de préparation. »

GMR est l'un des plus importants fournisseurs de services médicaux d'urgence au monde, assurant plus de 5,5 millions de soins aux patients par an. Sa flotte comprend 367 hélicoptères, 119 avions, 7 286 ambulances et 382 bases aériennes réparties sur l'ensemble du territoire américain.

« Les appareils Frasca se sont révélés essentiels pour garantir que nos pilotes puissent affronter les interventions médicales d'urgence », a déclaré Josh Brannon, vice-président national des opérations aériennes chez Global Medical Response. « Avec le développement de nos activités de formation, les nouveaux simulateurs de vol permettront à nos équipes d'accéder à des outils de formation encore plus performants, ce qui profitera en fin de compte aux patients et aux communautés pour lesquels nous travaillons. »

Les nouveaux FTD seront disponibles au centre GMR de Denton, au Texas, dès l'ouverture de ce centre dans le courant de l'année.

À propos de Frasca International, Inc.

Frasca, une société de FlightSafety International, est un leader mondial de la simulation de vol depuis 1958. Animée par la volonté de l'innovation et de l'excellence en matière de formation des pilotes, Frasca fournit des solutions de simulation aux compagnies aériennes, aux organismes de formation, aux universités et aux clients militaires du monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.