Frasca liefert vier neue Flugtrainingsgeräte an Global Medical Response

URBANA, Ill.--(BUSINESS WIRE)--Frasca International, Inc., ein Unternehmen von FlightSafety International, gab heute bekannt, dass es einen Vertrag mit Global Medical Response (GMR) über die Lieferung von vier neuen Flugtrainingsgeräten (FTDs) der Stufe 7 unterzeichnet hat. Zu den neuen Geräten gehören ein Airbus EC135, eine Pilatus PC-12, eine Beechcraft C90 und eine Beechcraft B200. Jedes FTD-System wird mit dem einzigartigen Bewegungssystem von Frasca ausgestattet sein, um einen erhöhten Realismus im Training zu gewährleisten. Die Geräte werden in der neuen Schulungsstätte von GMR installiert, die derzeit in Denton, Texas, errichtet wird.

Frasca unterstützt die Pilotenausbildung von GMR seit fast zwei Jahrzehnten, beginnend mit der Lieferung des ersten Geräts im Jahr 2005 an Air Evac Lifeteam, ein Unternehmen von GMR. Seitdem spielen Frasca-Simulatoren eine zentrale Rolle bei der Vorbereitung der Flugbesatzungen von GMR auf die komplexen und risikoreichen Situationen, denen sie bei medizinischen Notfalleinsätzen begegnen. Mit der Lieferung dieser neuen Geräte wird GMR insgesamt 15 Frasca-Simulatoren betreiben, darunter sieben FTDs der Stufe 7 und acht Hubschrauber-Trainingsgeräte (HTDs).

„Wir sind sehr stolz darauf, unsere langjährige Zusammenarbeit mit GMR fortzusetzen, einer Organisation, die täglich wichtige medizinische Notfalldienste leistet“, erklärte John Frasca, President von Frasca International. „Diese neuen Geräte werden den Realismus und die Effektivität der Schulungen von GMR weiter verbessern und damit die höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit und Bereitschaft unterstützen.“

GMR ist einer der größten Anbieter von Rettungsdienstleistungen weltweit und versorgt jährlich über 5,5 Millionen Patienten. Die Flotte umfasst 367 Drehflügler, 119 Starrflügler, 7.286 Krankenwagen und 382 Luftstützpunkte in den Vereinigten Staaten.

„Die Geräte von Frasca sind unverzichtbar, um sicherzustellen, dass unsere Piloten für die Herausforderungen von medizinischen Notfalleinsätzen gerüstet sind“, erklärte Josh Brannon, National Vice President, Aviation Operations, Global Medical Response. „Mit der Ausweitung unserer Schulungsaktivitäten werden die neuen FTDs unseren Teams Zugang zu noch fortschrittlicheren Schulungsinstrumenten verschaffen, was letztendlich den Patienten und Gemeinden, denen wir dienen, zugutekommt.“

Die neuen FTDs werden im Laufe dieses Jahres im GMR-Werk in Denton, Texas, verfügbar sein, zeitgleich mit der Eröffnung des Zentrums.

Über Frasca International, Inc.

Frasca, ein Unternehmen von FlightSafety International, ist seit 1958 weltweit führend im Bereich Flugsimulation. Mit seinem Engagement für Innovation und exzellente Pilotenausbildung liefert Frasca Simulationslösungen an Fluggesellschaften, Ausbildungsorganisationen, Universitäten und militärische Kunden weltweit.

