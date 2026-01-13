Owkin acerca la superinteligencia biológica a la realidad con una nueva infraestructura de IA para impulsar avances biológicos

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Owkin, la empresa de IA cuya misión es desentrañar la complejidad de la biología, anunció hoy el lanzamiento de su infraestructura de agentes para la biología, lo que pone a sus agentes de IA de primer nivel a disposición de todo el sistema de atención de la salud. El anuncio se realizó durante la JPM Healthcare Conference 2026 y llega tras las recientes alianzas estratégicas de Owkin y tras la anunciada integración con Claude for Healthcare and Life Sciences de Anthropic.

Owkin, una empresa de IA con diez años de trayectoria y 300 millones de dólares en financiamiento, está presentando esta infraestructura basada en una ventaja única: datos multimodales de pacientes, filtrados y sin precedentes, provenientes de diversas geografías y recopilados en más de 800 hospitales a lo largo de una década.

