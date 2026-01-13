Owkin acerca la superinteligencia biológica a la realidad con una nueva infraestructura de IA para impulsar avances biológicos
Owkin acerca la superinteligencia biológica a la realidad con una nueva infraestructura de IA para impulsar avances biológicos
Nuevos agentes de IA entrenados con millones de conjuntos de datos multimodales acelerarán la investigación biomédica en todo el sistema de la atención médica; también anuncia una nueva relación con Anthropic
SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Owkin, la empresa de IA cuya misión es desentrañar la complejidad de la biología, anunció hoy el lanzamiento de su infraestructura de agentes para la biología, lo que pone a sus agentes de IA de primer nivel a disposición de todo el sistema de atención de la salud. El anuncio se realizó durante la JPM Healthcare Conference 2026 y llega tras las recientes alianzas estratégicas de Owkin y tras la anunciada integración con Claude for Healthcare and Life Sciences de Anthropic.
Owkin, una empresa de IA con diez años de trayectoria y 300 millones de dólares en financiamiento, está presentando esta infraestructura basada en una ventaja única: datos multimodales de pacientes, filtrados y sin precedentes, provenientes de diversas geografías y recopilados en más de 800 hospitales a lo largo de una década.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
Contacts
Contacto con los medios:
- Estados Unidos: Erica Zeidenberg - erica@hottomato.net
- Reino Unido: Ali Jennings - alistair.jennings@owkin.com
- Europa: Malika Labou - malika.labou-ext@owkin.com