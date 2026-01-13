-

Pathology Explorer, el agente de IA biológico especializado de Owkin, se lanza junto con Claude for Healthcare and Life Sciences de Anthropic

Se puede acceder al primer agente de IA interoperable entrenado con datos de paciente multimodales a través de Model Context Protocol (MCP), para que el sector de salud cuente con la IA agéntica más avanzada

original Owkin's Specialized Biological AI Agent Pathology Explorer Launches with Anthropic's Claude for Healthcare and Life Sciences.

Owkin's Specialized Biological AI Agent Pathology Explorer Launches with Anthropic's Claude for Healthcare and Life Sciences.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Owkin, una empresa de IA que tiene la misión de resolver las complejidades de la biología, anunció hoy que Pathology Explorer, su agente de IA interoperable, estará incluido en el lanzamiento de Claude for Healthcare and Life Sciences (HCLS) de Anthropic. Es la primera vez que se puede acceder a un agente biológico altamente especializado y líder a nivel mundial, entrenado principalmente con datos de pacientes multimodales a través de Model Context Protocol (MCP) para llegar a un público más amplio de profesionales de la salud y las ciencias biológicas.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contactos de prensa:
- Estados Unidos: Erica Zeidenberg, erica@hottomato.net
- Reino Unido: Ali Jennings, alistair.jennings@owkin.com
- Unión Europea: Malika Labou, malika.labou-ext@owkin.com

Industry:

Owkin

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contactos de prensa:
- Estados Unidos: Erica Zeidenberg, erica@hottomato.net
- Reino Unido: Ali Jennings, alistair.jennings@owkin.com
- Unión Europea: Malika Labou, malika.labou-ext@owkin.com

More News From Owkin

Resumen: Owkin acerca la superinteligencia biológica a la realidad con una nueva infraestructura de IA para impulsar avances biológicos

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Owkin, la empresa de IA cuya misión es desentrañar la complejidad de la biología, anunció hoy el lanzamiento de su infraestructura de agentes para la biología, lo que pone a sus agentes de IA de primer nivel a disposición de todo el sistema de atención de la salud. El anuncio se realizó durante la JPM Healthcare Conference 2026 y llega tras las recientes alianzas estratégicas de Owkin y tras la anunciada integración con Claude for Healthcare and Life Sciences de...

Resumen: Con el apoyo de NVIDIA, Owkin impulsa el desarrollo de modelos de vanguardia de superinteligencia artificial aplicada a la biología

SAN FRANCISCO y PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Owkin, una empresa de IA cuya misión es desentrañar la complejidad de la biología, anunció hoy una colaboración con NVIDIA para mejorar OwkinZero, el modelo de razonamiento biológico de gran escala de Owkin. La colaboración aprovechará la infraestructura avanzada de computación de IA de NVIDIA, incluida la familia Nemotron de modelos abiertos yel marco de trabajo NVIDIA NeMo. El objetivo es mejorar el rendimiento, la escalabilidad, los mecanismos de prote...

Resumen: Owkin anuncia los resultados de la validación internacional de BRCAura: cribado con tecnología de IA para detectar mutaciones gBRCA directamente a partir de muestras patológicas

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Owkin comparte los prometedores resultados de la validación de BRCAura RUO, un producto de IA de grado clínico diseñado exclusivamente para la investigación y destinado a detectar mutaciones germinales BRCA1/2 (gBRCAm) directamente a partir de muestras digitalizadas de patología del cáncer de mama. El cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer de las mujeres de todo el mundo. Identificar a las pacientes con mutaciones germinales en los genes BRCA...
Back to Newsroom