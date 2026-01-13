Pathology Explorer, el agente de IA biológico especializado de Owkin, se lanza junto con Claude for Healthcare and Life Sciences de Anthropic

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Owkin, una empresa de IA que tiene la misión de resolver las complejidades de la biología, anunció hoy que Pathology Explorer, su agente de IA interoperable, estará incluido en el lanzamiento de Claude for Healthcare and Life Sciences (HCLS) de Anthropic. Es la primera vez que se puede acceder a un agente biológico altamente especializado y líder a nivel mundial, entrenado principalmente con datos de pacientes multimodales a través de Model Context Protocol (MCP) para llegar a un público más amplio de profesionales de la salud y las ciencias biológicas.

