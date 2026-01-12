Lilac e Traxys annunciano un accordo di off-take decennale vincolante per la produzione di litio nel Great Salt Lake

OAKLAND, Calif. e NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Lilac Solutions, leader tra i fornitori di tecnologia per l'estrazione diretta del litio, e Traxys North America, uno dei principali negoziatori e commercianti fisici globali nel settore dei metalli e delle risorse naturali, oggi hanno annunciato un accordo di off-take vincolante della durata di dieci anni per la produzione di carbonato di litio presso la centrale di Lilac a Great Salt Lake, in Utah. L'accordo rappresenta un importante traguardo per promuovere il progetto verso la fase di costruzione e stabilisce un chiaro percorso commerciale per uno dei progetti nazionali di produzione del litio più prossimi negli Stati Uniti.

