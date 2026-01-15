Frasca equipará a Global Medical Response con cuatro nuevos dispositivos de entrenamiento de vuelo

URBANA, Illinois--(BUSINESS WIRE)--Frasca International, Inc., empresa del grupo FlightSafety International, ha anunciado hoy la firma de un contrato con Global Medical Response (GMR) para el suministro de cuatro nuevos dispositivos de entrenamiento de vuelo (FTD) de nivel 7. Los nuevos equipos incluyen un Airbus EC135, un Pilatus PC-12, un Beechcraft C90 y un Beechcraft B200. Cada unidad integra la tecnología de movimiento exclusiva de Frasca para maximizar el realismo del entrenamiento. Los dispositivos se ubicarán en el nuevo centro de formación de GMR en Denton (Texas), actualmente en construcción.

La colaboración de Frasca en la formación de pilotos de GMR se remonta a casi dos décadas. Esta alianza comenzó en 2005, con la entrega del primer simulador para Air Evac Lifeteam, filial de GMR.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.