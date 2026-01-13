Traxys Group et les actionnaires de Comax2 AB, la société holding de Carbomax AB, signent un contrat d'achat d'actions pour vendre 100% des parts de Traxys Group

LUXEMBOURG et STOCKHOLM et VÄSTERÅS, Suède--(BUSINESS WIRE)--Traxys S.à.r.l., Investment Aktiebolaget Spiltan et d’autres actionnaires importants de Comax 2 AB, la société holding de Carbomax AB, ont le plaisir d’annoncer avoir signé un accord d’achat d’actions pour vendre 100 % des intérêts au groupe Traxys. Carbomax AB est une société de négoce et un opérateur industriel suédois de premier plan spécialisé dans les ferroalliages, les produits à base de carbone et les briquettes. L’opération vise à renforcer la présence de Traxys sur le marché scandinave et à soutenir la transition de la région vers une production d’acier durable.

La clôture de l’opération devrait avoir lieu au premier trimestre 2026 après l’autorisation des autorités suédoises, y compris les investissements directs étrangers et les approbations en matière d’ententes et d’abus de position dominante.

Carbomax dessert les aciéries régionales et la plupart des fonderies des pays nordiques. Grâce à son emplacement stratégique près du port de Västerås et à ses capacités de traitement intégrées, Carbomax a toutes les cartes en main pour tirer parti de la demande croissante d'acier vert et de matières premières durables.

Mark Kristoff, CEO de Traxys Group, déclare :

« Grâce à cette opération, Traxys Group se développera en Scandinavie. La position de Carbomax sur le marché et son expertise opérationnelle accéléreront notre croissance et renforceront notre capacité à servir nos clients dans un secteur en évolution rapide ».

Ryan Campbell, vice-président exécutif de Traxys Group, ajoute :

« Nous sommes ravis d’aller de l’avant avec cette acquisition. Les capacités et les relations de Carbomax dans le secteur sidérurgique nordique correspondent parfaitement à notre vision à long terme. Ensemble, nous dégagerons d’importantes synergies et créerons de la valeur pour toutes les parties prenantes ».

Richard Jansson, CEO de Carbomax AB, déclare :

« Cette transaction marque un nouveau chapitre passionnant pour Carbomax. Unir nos forces à celles de Traxys nous permettra de tirer parti de leur réseau mondial et de leur expertise tout en continuant à fournir des solutions durables à nos clients dans les pays nordiques ».

Robert Idegren, fondateur de Carbomax AB, déclare :

« Lorsque j’ai lancé Carbomax, la vision était de créer un partenaire fiable pour l’industrie sidérurgique, en mettant l’accent sur la qualité et l’innovation. Voir l’entreprise faire partie du groupe Traxys est un moment de fierté et témoigne du travail acharné de notre équipe ».

Göran Pallmar, COO de Spiltan Invest AB, représentant les actionnaires sortants, déclare :

« Nous sommes heureux d’avoir soutenu le parcours de croissance de Carbomax et pensons que Traxys est le partenaire idéal pour faire passer l’entreprise au niveau supérieur. Cette transaction reflète notre engagement à soutenir des entreprises performantes et à créer de la valeur à long terme ».

À propos de Traxys Group :

TRAXYS est un négociant physique de matières premières et un négociant dans les secteurs des métaux et des ressources naturelles. Ses activités de logistique, de marketing, de distribution, de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de trading sont menées par plus de 450 employés dans plus de 20 bureaux à travers le monde, et son chiffre d'affaires annuel atteint environ dix milliards USD. TRAXYS s'occupe de l'approvisionnement, du commerce, de la commercialisation et de la distribution de métaux non ferreux, de ferroalliages, de minéraux, de matières premières industrielles et d'énergie.

Le groupe sert une large base de clients industriels et offre une gamme complète de services commerciaux et financiers. TRAXYS s'engage à respecter les principes les plus élevés reconnus à l'échelle internationale en matière de conduite responsable des affaires et à veiller à ce que ses opérations soient équitables, durables et transparentes.

TRAXYS fonde ses pratiques sur les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) qui permettent à Traxys de montrer l'exemple en matière d'approvisionnement et de commerce responsables des métaux et des minéraux.

Rendez-vous sur www.traxys.com pour de plus amples renseignements.

À propos de Spiltan Invest AB :

Spiltan Invest AB est une société d'investissement basée à Stockholm, cotée sur le Nordic Growth Market (mnémo : SPLTN), qui détient environ 1 300 actionnaires et gère un portefeuille d'actifs évalué à environ 8,5 milliards SEK. Depuis sa création en 1986, la philosophie de Spiltan est axée sur les investissements minoritaires à long terme dans les petites et moyennes entreprises suédoises dans les domaines de la technologie, de la finance, de l’immobilier et de l’industrie, dans le but d’obtenir des rendements annuels de 15 à 19 % sans stratégie de sortie prédéterminée.

Veuillez visiter www.spiltan.se pour plus d'informations.

À propos de Carbomax AB :

Fondée en juillet 1992 par Robert Idegren, Carbomax AB est basé à Västerås, en Suède, et se spécialise dans la fourniture de produits à base de carbone, de ferroalliages et de briquettes pour les aciéries et les fonderies de la région nordique. La société exploite une installation de pointe équipée pour le séchage, le concassage, le tamisage, l'emballage, l'entreposage et le briquetage.

Carbomax propose une gamme diversifiée de produits carbone sur mesure utilisés dans la décarburation, le laitier mousseux dans les fours électriques à arc et les processus de réduction du carbone. Depuis 2011, l'entreprise est pionnière dans les solutions de briquetage durables, traitant les déchets industriels et les sous-produits pour les recycler en matières premières, réduisant ainsi davantage la dépendance à l'égard des ressources vierges. Leur portefeuille de produits élargi comprend également des ferroalliages standard et spécialisés, tels que le ferro niobium, le nickel, le ferro molybdène et les métaux mineurs.

Veuillez visiter www.carbomax.se pour de plus amples renseignements.

