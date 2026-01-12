Esri的客製化圖表生成器獲法國海事與海洋局 (Shom) 選用為海圖製作工具

加利福尼亞州，雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球位置情報先驅Esri今天宣布法國海事與海洋局 (Shom) 已正式採用客製化圖表生成器 (CCB) 自動化生產所有紙質海圖。法國海事與海洋局在大量且周延的測試與配置後，確認客製化圖表生成器生成的圖表符合法國海軍的嚴格安全標準。這一決定代表海圖製作自動化向前邁出重要的一步，並穩固其身為海事數位轉型先驅的地位。

「這個採用決定表示現在無需人工即可生產高品質、符合法規要求的紙質海圖，大量縮短製作時間並降低成本。」Esri首席海事顧問Rafael Ponce說，「法國海事與海洋局的認可證明Esri的客製化圖表生成器是值得全球水文部門信賴的解決方案，可支援他們向數位化優先工作流程和電子導航轉型。」

法國海事與海洋局在2024這一年間評估了多種軟體解決方案，Esri的客製化圖表生成器套組憑藉著能夠從電子航海圖 (ENC) 自動建立海圖的優勢獲選。經過一連串的順利開發合作——包括法國海事與海洋局的自訂符號系統在內——法國海事與海洋局得到了符合法國海軍運作標準的製圖品質。最終完成的解決方案可擴展而高效，既能確保安全與合規，又能顯著節省資源。

「多虧了Esri的客製化圖表生成器，法國海事與海洋局才能夠在不犧牲安全性的前提之下完成製圖流程現代化的工作。」法國海事與海洋局製圖部主任Nicolas David說，他也負責主導客製化圖表生成器的測試工作，「與傳統航海圖相比，法國海事與海洋局提供的認證印刷版電子海圖 (CPENC) 看不出任何明顯差異。」

Esri的客製化圖表生成器專為想要簡化製圖但仍然符合監管標準的海事機構、國防單位以及水文部門而設計。它讓工作人員專心投入S-100標準數位產品以完成向這類產品的過渡工作，同時也幫助這些單位平衡現有需求和未來需求。

Esri在2025年Esri使用者大會上，頒贈法國海事與海洋局一項GIS特別成就獎，以表彰其傑出成就。他們目前正在討論如何將法國海事與海洋局的配置整合到未來的客製化圖表生成器中以嘉惠其他水文機構受益，為他們提供更多開箱即用的製圖功能。法國海事與海洋局也計畫分享其FME相關開發及專業知識，加速全球推廣。

如欲進一步了解Esri如何協助海事產業專業者因應不斷變化的航海製圖標準

關於法國海事與海洋局

法國海事與海洋局 (Shom) 提供海洋物理知識。該局測量並描述海平面、洋流、海洋沉積物、海浪、海水溫度、鹽度、水下噪音、海底地形、磁場等海洋質性，並預測其變化。

法國海事與海洋局的專業知識備受國際肯定，提供海洋使用者和海事利益相關者製定決策所需的參考資料。其產品和服務滿足武裝部隊的需求、確保航海人員的安全、指導海洋和海岸線的公共政策、支持藍色經濟的發展，並為保護海洋環境做出貢獻。

