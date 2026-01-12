-

Esri的客製化圖表生成器獲法國海事與海洋局 (Shom) 選用為海圖製作工具

這套重大安全海事應用地理空間解決方案為製圖自動化樹立全球新標準

加利福尼亞州，雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球位置情報先驅Esri今天宣布法國海事與海洋局 (Shom) 已正式採用客製化圖表生成器 (CCB) 自動化生產所有紙質海圖。法國海事與海洋局在大量且周延的測試與配置後，確認客製化圖表生成器生成的圖表符合法國海軍的嚴格安全標準。這一決定代表海圖製作自動化向前邁出重要的一步，並穩固其身為海事數位轉型先驅的地位。

「這個採用決定表示現在無需人工即可生產高品質、符合法規要求的紙質海圖，大量縮短製作時間並降低成本。」Esri首席海事顧問Rafael Ponce說，「法國海事與海洋局的認可證明Esri的客製化圖表生成器是值得全球水文部門信賴的解決方案，可支援他們向數位化優先工作流程和電子導航轉型。」

法國海事與海洋局在2024這一年間評估了多種軟體解決方案，Esri的客製化圖表生成器套組憑藉著能夠從電子航海圖 (ENC) 自動建立海圖的優勢獲選。經過一連串的順利開發合作——包括法國海事與海洋局的自訂符號系統在內——法國海事與海洋局得到了符合法國海軍運作標準的製圖品質。最終完成的解決方案可擴展而高效，既能確保安全與合規，又能顯著節省資源。

「多虧了Esri的客製化圖表生成器，法國海事與海洋局才能夠在不犧牲安全性的前提之下完成製圖流程現代化的工作。」法國海事與海洋局製圖部主任Nicolas David說，他也負責主導客製化圖表生成器的測試工作，「與傳統航海圖相比，法國海事與海洋局提供的認證印刷版電子海圖 (CPENC) 看不出任何明顯差異。」

Esri的客製化圖表生成器專為想要簡化製圖但仍然符合監管標準的海事機構、國防單位以及水文部門而設計。它讓工作人員專心投入S-100標準數位產品以完成向這類產品的過渡工作，同時也幫助這些單位平衡現有需求和未來需求。

Esri在2025年Esri使用者大會上，頒贈法國海事與海洋局一項GIS特別成就獎，以表彰其傑出成就。他們目前正在討論如何將法國海事與海洋局的配置整合到未來的客製化圖表生成器中以嘉惠其他水文機構受益，為他們提供更多開箱即用的製圖功能。法國海事與海洋局也計畫分享其FME相關開發及專業知識，加速全球推廣。

如欲進一步了解Esri如何協助海事產業專業者因應不斷變化的航海製圖標準，請造訪：esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-maritime/overview

關於法國海事與海洋局

法國海事與海洋局 (Shom) 提供海洋物理知識。該局測量並描述海平面、洋流、海洋沉積物、海浪、海水溫度、鹽度、水下噪音、海底地形、磁場等海洋質性，並預測其變化。

法國海事與海洋局的專業知識備受國際肯定，提供海洋使用者和海事利益相關者製定決策所需的參考資料。其產品和服務滿足武裝部隊的需求、確保航海人員的安全、指導海洋和海岸線的公共政策、支持藍色經濟的發展，並為保護海洋環境做出貢獻。

關於 Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、位置智慧和地圖繪製領域的全球市場巨擘，幫助客戶釋放資料的全部潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年在美國加州雷德蘭茲成立，其軟體已在全球數十萬個組織中部署，包括《財星》500大企業、政府機構、非營利機構和大學。Esri的區域辦事處、國際分銷商和合作夥伴遍佈六大洲100多個國家/地區，以提供本地支援。憑藉對地理空間技術和分析的開創性承諾，Esri開發了最具創新性的解決方案，利用地理方法將一些全球最複雜的問題置於關鍵的位置環境中加以解決。請造訪我們的網站： esri.com.

版權所有©2025 Esri。保留所有權利。 Esri、Esri 全球標誌、ArcGIS、the Science of Where、Esri.com 和 @Esri.com 是 Esri 在美國、歐盟或某些其他司法管轄區的商標、服務標誌或注册標誌。 本文提及的其他公司和產品或服務可能是其各自商標所有者的商標、服務標誌或注册標誌。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Jo Ann Pruchniewski
Esri公關部
行動電話：301-693-2643；電子郵件：jpruchniewski@esri.com

Industry:

Esri

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Jo Ann Pruchniewski
Esri公關部
行動電話：301-693-2643；電子郵件：jpruchniewski@esri.com

More News From Esri

Esri推出適用於Microsoft Fabric的最新ArcGIS整合功能

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 位置智慧領域的全球領導者Esri今日宣布，ArcGIS GeoAnalytics for Microsoft Fabric正式全面可用。同時進入公開預覽階段的還有ArcGIS Maps for Microsoft Fabric，這款製圖工具讓使用者能夠輕鬆添加商業、生活型態、人口統計和環境資料等背景資訊，以豐富Microsoft OneLake中的企業資料。 Esri總裁Jack Dangermond表示：「此次整合讓資料專業人員能直接在其Microsoft Fabric環境中使用Esri的部分核心功能。我們欣然推進與Microsoft的長期策略性合作，協助雙方的共同客戶發掘空間洞察，發現未被探索的模式。」 資料科學家、資料工程師、業務分析師及其管理層對空間分析和製圖的市場需求與日俱增。Esri的GeoAnalytics for Fabric支援資料在企業內部自由流轉，無論使用者是在OneLake、Microsoft Power BI還是ArcGIS環境中工作。Fabric使用者現在可直接使用複雜的空間分析工具和功...

Esri 支援 IUCN 全球自然為本教育倡議

加利福尼亞州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在國際自然保護聯盟（IUCN） 的2025年世界自然保護大會上，Esri--地理資訊系統（GIS）技術全球領導者，宣布與IUCN及其教育與傳播委員會聯合發起倡議，呼籲擴大數據、地圖及GIS技術的獲取權限，以支援全球「自然為本教育」（NbE）的發展。 Esri將提供價值1000萬美元的實物捐贈，用於開發新的「自然為本教育」地理門戶，此平台將使全球學生、教師及IUCN保育工作者得以透過地圖與地理科學理解和探索地球、協作制定重要保育方案，並培養未來保育事業所需的核心技術能力。這項新倡議現正處於諮詢與設計的試點階段，它將支援IUCN的「自然為本教育」理念，推動環境學的學習與環境行動，該倡議已於今年十月在阿布達比舉行的IUCN世界自然保護大會上獲會員國採納。 此合作基於Esri長期對保育與地理教育的承諾。「自然為本教育」比以往任何時候都更為重要，」Esri總裁Jack Dangermond表示，「它能培養解決問題、創造力與韌性等重要生活技能，同時建立與環境的終生連結與責任感。我們很榮幸能與IUCN攜手推進這項重要事業...

Esri與AWS簽署策略性合作協議，推動ArcGIS中生成式AI的發展

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 地理資訊系統(GIS)與地理空間AI技術全球領軍企業Esri已與Amazon Web Services (AWS)簽署策略性合作協議(SCA)，以推進生成式AI (GenAI)與地理空間解決方案及工作流程的融合。此次合作將Esri的地理空間AI平台ArcGIS與AWS可擴充的雲端基礎設施相結合，協助企業更高效、更可靠地部署企業級地理空間AI解決方案，同時充分利用AWS的先進雲端服務能力以及ArcGIS軟體完善的地圖繪製與空間分析工具。 AWS全球公共部門(WWPS)全球獨立軟體廠商(ISV)銷售與市場推廣(GTM)總監Amy Belcher表示：「AWS的雲端服務能力與Esri的地理空間專業技術相結合，能協助客戶透過先進的位置智慧解決複雜挑戰。這份策略協議將加快生成式AI驅動型解決方案的開發，在帶來切實業務成果的同時，簡化企業規模化利用地理空間資料的方式。」 隨著企業對地理空間資料的需求不斷演變，此次技術融合能讓它們動態擴充營運規模，確保實現最優效能與成本效益。這一深化的合作將為客戶關鍵應用場景帶來顯著價值，例如：...
Back to Newsroom