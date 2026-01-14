Nigeria : TotalEnergies signe un accord en vue de céder sa participation pétrolière dans Renaissance (anciennement SPDC)

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies annonce que sa filiale TotalEnergies EP Nigeria a signé un accord avec Vaaris portant sur la vente de sa participation non-opérée de 10 % dans les licences de production de la joint-venture (JV) Renaissance au Nigeria.

La JV Renaissance (anciennement « JV SPDC ») est une joint-venture non-incorporée entre la Nigerian National Petroleum Corporation Ltd (55 %), Renaissance Africa Energy Company Ltd (30 % opérateur), TotalEnergies EP Nigeria (10 %) et Agip Energy and Natural Resources Nigeria (5 %), qui détient 18 licences dans le delta du Niger.

Selon l’accord signé avec Vaaris :

TotalEnergies EP Nigeria cédera à Vaaris sa participation de 10 %, ainsi que l’ensemble des droits et obligations associées, dans 15 licences de la JV Renaissance produisant principalement du pétrole. La production de ces licences a représenté 16 000 bep/j en quote-part Compagnie en 2025 ;

TotalEnergies EP Nigeria cédera également à Vaaris sa participation de 10 % dans les 3 autres licences de la JV Renaissance, produisant principalement du gaz (OML 23, 28 et 77), tout en conservant un intérêt économique entier dans ces licences qui représentent actuellement 50 % de l’approvisionnement en gaz de Nigeria LNG.

La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l’approbation du régulateur.

À propos de TotalEnergies au Nigeria

Présente au Nigeria depuis plus de 60 ans, TotalEnergies y emploie actuellement plus de 1 800 collaborateurs dans ses différentes branches d’activité. Avec 209 000 barils équivalent pétrole produits par jour en 2024, le Nigeria est l’un des principaux pays contributeurs aux productions d’hydrocarbures de la Compagnie. TotalEnergies opère également un large réseau de distribution qui compte quelque 540 stations-service sur le territoire. Dans toutes ses opérations, TotalEnergies est particulièrement attentive au développement socio-économique du pays et s’engage à travailler avec les communautés locales.

