O Custom Chart Builder da Esri é adotado pelo Shom (Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da França) para a produção de cartografias náuticas

REDLANDS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Esri, líder global em inteligência de localização, anunciou hoje que o Shom (Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da França) adotou oficialmente o Custom Chart Builder (CCB) para a produção automatizada de todas as cartas náuticas em papel. Após extensos testes e configurações, o Shom confirmou que as cartas geradas pelo CCB atendem aos rigorosos padrões de segurança exigidos pela Marinha Francesa, marcando um avanço decisivo na automação da cartografia marítima e reforçando seu papel como pioneiro na transformação digital marítima.

“Essa adoção demonstra que cartas náuticas em papel, de alta qualidade e em conformidade com as normas, agora podem ser produzidas sem intervenção manual, reduzindo drasticamente o tempo e os custos de produção”, afirmou Rafael Ponce, consultor marítimo principal da Esri. “A validação do Shom confirma o CCB da Esri como uma solução confiável para serviços hidrográficos em todo o mundo, apoiando a transição para fluxos de trabalho digitais em primeiro lugar e para a e-navegação.”

Ao longo de 2024, o Shom avaliou diversas soluções de software e selecionou o conjunto CCB da Esri por sua capacidade de automatizar a criação de cartas a partir de Cartas Náuticas Eletrônicas (ENCs). Após uma colaboração bem-sucedida no desenvolvimento — incluindo a simbologia personalizada do Shom —, o órgão alcançou uma qualidade de renderização que atendeu aos padrões operacionais da Marinha Francesa. O resultado é uma solução escalável e eficiente, que preserva a segurança e a conformidade normativa, ao mesmo tempo em que possibilita economias significativas de recursos.

“Graças ao Custom Chart Builder da Esri, o Shom modernizou seu fluxo de trabalho de produção de cartografias sem comprometer a segurança”, afirmou Nicolas David, chefe do Departamento Cartográfico do Shom e responsável pelos testes do CCB. “O CPENC [ENC impressa certificada] fornecido pelo Shom não apresenta diferenças significativas em comparação com as cartas náuticas convencionais.”

O CCB da Esri foi desenvolvido para agências marítimas, organizações de defesa e serviços hidrográficos que buscam otimizar a produção de cartografias mantendo os padrões regulatórios. Ele apoia a transição para produtos digitais baseados no S-100 ao liberar as equipes para se concentrarem neles, além de ajudar as organizações a equilibrar necessidades legadas com demandas futuras.

A Esri reconheceu a conquista do Shom com um prêmio Special Achievement in GIS Award na Conferência de Usuários da Esri de 2025. Atualmente, estão em andamento discussões para integrar as configurações do Shom em futuras versões do CCB, beneficiando outros serviços hidrográficos e ampliando as capacidades de criação de cartas prontas para uso. O Shom também planeja compartilhar seus desenvolvimentos baseados em FME e sua expertise para apoiar a adoção global.

Para saber mais sobre como a Esri pode ajudar profissionais da indústria marítima a atender aos padrões em constante evolução na cartografia náutica, acesse esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-maritime/overview.

About Shom

O Shom, serviço hidrográfico e oceanográfico nacional da França, fornece conhecimento físico sobre o oceano. Ele mede e descreve níveis do mar, correntes, sedimentos marinhos, ondulações, temperatura do mar, salinidade, ruído subaquático, relevo, campos magnéticos, entre outros, além de prever como esses elementos evoluirão.

Sua expertise, reconhecida internacionalmente, orienta as decisões dos usuários do mar e das partes interessadas do setor marítimo. Seus produtos e serviços atendem às necessidades das forças armadas, garantem a segurança dos navegadores, orientam as políticas públicas marítimas e costeiras, apoiam o desenvolvimento da economia azul e contribuem para a preservação do meio ambiente marinho.

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações no mundo inteiro, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

