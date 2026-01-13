-

Traxys Group y los accionistas de Comax2 AB —la empresa propietaria de Carbomax AB— firman un acuerdo de compraventa de acciones para vender el 100 % de los intereses a Traxys Group

LUXEMBURGO, ESTOCOLMO y VÄSTERÅS (Suecia)--(BUSINESS WIRE)--Traxys S.à.r.l., Investment Aktiebolaget Spiltan y otros accionistas mayoritarios de Comax2 AB —la empresa propietaria de Carbomax AB— anunciaron que han firmado un acuerdo de compraventa de acciones (Share Purchase Agreement, SPA) para vender el 100 % de los intereses a Traxys Group. Carbomax AB es una destacada firma comercial y operador industrial sueco especializado en ferroaleaciones, productos de carbono y briquetas. La transacción tiene como objetivo fortalecer la presencia de Traxys en el mercado escandinavo y apoyar la transición de la región hacia una producción de acero sostenible.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto con los medios de Traxys:
FGS Global
traxys-global@fgsglobal.com

Industry:

Traxys Group

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contacto con los medios de Traxys:
FGS Global
traxys-global@fgsglobal.com

More News From Traxys Group

Resumen: Lilac y Traxys anuncian un acuerdo vinculante de compra-venta a 10 años para la producción de litio del Gran Lago Salado

OAKLAND, California, y NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Lilac Solutions, proveedor líder de tecnologías de extracción directa de litio, y Traxys North America, uno de los principales comercializadores y traders físicos a nivel mundial de metales y recursos naturales, anunciaron hoy la firma de un acuerdo vinculante de compra-venta a diez años para el carbonato de litio que se producirá en las instalaciones de Lilac en el Gran Lago Salado, en Utah. El acuerdo supone un gran avance en el proyecto e i...
Back to Newsroom