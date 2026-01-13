Traxys Group y los accionistas de Comax2 AB —la empresa propietaria de Carbomax AB— firman un acuerdo de compraventa de acciones para vender el 100 % de los intereses a Traxys Group

LUXEMBURGO, ESTOCOLMO y VÄSTERÅS (Suecia)--(BUSINESS WIRE)--Traxys S.à.r.l., Investment Aktiebolaget Spiltan y otros accionistas mayoritarios de Comax2 AB —la empresa propietaria de Carbomax AB— anunciaron que han firmado un acuerdo de compraventa de acciones (Share Purchase Agreement, SPA) para vender el 100 % de los intereses a Traxys Group. Carbomax AB es una destacada firma comercial y operador industrial sueco especializado en ferroaleaciones, productos de carbono y briquetas. La transacción tiene como objetivo fortalecer la presencia de Traxys en el mercado escandinavo y apoyar la transición de la región hacia una producción de acero sostenible.

