Traxys Group en de aandeelhouders van Comax2 AB – de holdingmaatschappij van Carbomax AB – ondertekenen een aandelenkoopovereenkomst voor de verkoop van 100% van de aandelen aan Traxys Group

LUXEMBURG & STOCKHOLM & VÄSTERÅS, Zweden--(BUSINESS WIRE)--Traxys S.à.r.l., Investment Aktiebolaget Spiltan en andere belangrijke aandeelhouders van Comax 2 AB – de holdingmaatschappij van Carbomax AB – zijn verheugd aan te kondigen dat zij een aandelenkoopovereenkomst (SPA) hebben ondertekend om 100% van de aandelen aan Traxys Group te verkopen. Carbomax AB is een toonaangevend Zweeds handelshuis en industriële exploitant dat gespecialiseerd is in ferrolegeringen, koolstofproducten en briketten. Met deze transactie wil Traxys zijn aanwezigheid op de Scandinavische markt versterken en de overstap naar duurzame staalproductie bevorderen in de regio.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.