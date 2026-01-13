-

Traxys Group e gli azionisti di Comax2 AB, la holding di Carbomax AB, firmano un accordo di acquisto per vendere il 100% degli interessi a Traxys Group

LUSSEMBURGO, STOCCOLMA e VÄSTERÅS, Svezia--(BUSINESS WIRE)--Traxys S.à.r.l., Investment Aktiebolaget Spiltan e altri importanti azionisti di Comax 2 AB, la holding di Carbomax AB, sono lieti di annunciare la firma di un Accordo di acquisto di azioni (Share Purchase Agreement, SPA) per vendere il 100% degli interessi al Traxys Group. Carbomax AB è un'importante società commerciale e un operatore industriale svedese specializzato in ferroleghe, prodotti a base di carbonio e bricchette. La transazione mira a rafforzare la presenza di Traxys nel mercato scandinavo e a supportare la transizione della regione verso la produzione di acciaio sostenibile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

