Traxys Group e gli azionisti di Comax2 AB, la holding di Carbomax AB, firmano un accordo di acquisto per vendere il 100% degli interessi a Traxys Group

LUSSEMBURGO, STOCCOLMA e VÄSTERÅS, Svezia--(BUSINESS WIRE)--Traxys S.à.r.l., Investment Aktiebolaget Spiltan e altri importanti azionisti di Comax 2 AB, la holding di Carbomax AB, sono lieti di annunciare la firma di un Accordo di acquisto di azioni (Share Purchase Agreement, SPA) per vendere il 100% degli interessi al Traxys Group. Carbomax AB è un'importante società commerciale e un operatore industriale svedese specializzato in ferroleghe, prodotti a base di carbonio e bricchette. La transazione mira a rafforzare la presenza di Traxys nel mercato scandinavo e a supportare la transizione della regione verso la produzione di acciaio sostenibile.

