Owkin brengt biologische superintelligentie dichterbij met nieuwe AI-infrastructuur voor baanbrekende biologische ontdekkingen

Owkin, het AI-bedrijf met de missie om de complexiteit van de biologie te doorgronden, heeft vandaag de lancering aangekondigd van zijn agent-gebaseerde infrastructuur voor de biologie, waarmee het zijn toonaangevende AI-agents beschikbaar stelt aan het zorgsysteem. De aankondiging vindt plaats tijdens de JPM Healthcare Conference 2026 en volgt op de recente strategische partnerschappen van Owkin en de zojuist aangekondigde integratie met Claude voor de gezondheidszorg en de biowetenschappen van Anthropic.

Owkin, een 10 jaar oud AI-bedrijf met een financiering van $ 300 miljoen dollar, introduceert de infrastructuur, gebouwd op een uniek voordeel: ongeëvenaarde, samengestelde, multimodale patiëntgegevens uit diverse regio's, verzameld in meer dan 800 ziekenhuizen gedurende een decennium.

