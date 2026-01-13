Owkin rapproche la superintelligence biologique de la réalité grâce à une nouvelle infrastructure d'IA de découvertes biologiques

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Owkin, entreprise d'IA ayant pour mission de simplifier la complexité du vivant, a annoncé aujourd'hui le lancement de son infrastructure agentique de biologie, mettant ainsi ses agents d'IA de pointe à la disposition du secteur de la santé. Cette annonce intervient lors de la conférence JPM Healthcare 2026 et fait suite aux récents partenariats stratégiques d'Owkin et à sa récente annonce d'intégration avec Claude de Healthcare and Life Sciences d'Anthropic.

Owkin, une entreprise d'IA fondée il y a 10 ans et a levé 300 millions de dollars, déploie une infrastructure reposant sur un atout unique : des données patient multimodales, organisées et issues de diverses régions géographiques, collectées auprès de plus de 800 hôpitaux sur dix ans. Alors que d'autres entreprises sont principalement axés sur les données issues de la recherche en laboratoire, les agents d'IA d'Owkin, entraînés sur des données patient, permettent d'obtenir une analyse exhaustive et cliniquement pertinente reflètant plus fidèlement les pathologies humaines.

Grâce à l'utilisation d'informations patient structurées et issues du monde réel, les agents d'IA peuvent identifier des biomarqueurs, interpréter des ensembles de données complexes et orienter les décisions relatives aux essais cliniques, tout en préservant la confidentialité des données. Cette approche, basée sur l'intelligence artificielle, vise à accélérer la prise de médicaments, à améliorer les taux de découverte de réussite clinique et, enfin, à proposer plus rapidement les meilleurs traitements aux patients.

« Cette annonce marque un tournant majeur dans la manière dont le secteur de la santé peut utiliser l'IA pour découvrir et développer des médicaments », a déclaré Thomas Clozel, docteur en médecine, cofondateur et CEO d'Owkin. « Owkin s'est toujours concentré sur l'exploitation des données patient. Désormais, et pour la première fois, les entreprises du secteur de la santé peuvent utiliser des agents spécialisés pour faciliter rapidement et efficacement la recherche, l'analyse et la prise de décision concernant les essais cliniques, et ce, sur la plateforme de leur choix. Notre infrastructure agentique constitue le lien essentiel qui relie les données patient issues des hôpitaux, des laboratoires et des établissements universitaires à l'industrie pharmaceutique, par le biais d'agents intelligents. »

La nouvelle infrastructure agentique jette les bases de l'objectif d'Owkin : atteindre une superintelligence artificielle biologique (BASI), une IA capable de raisonner sur toute la complexité des systèmes biologiques. La stratégie d'Owkin consiste à automatiser la recherche et la découverte scientifiques grâce à son chercheur en IA , afin de comprendre la biologie causale et parvenir ainsi à la BASI. Ce chercheur en IA découvrira et créera de nouveaux traitements et outils de diagnostic pour les patients.

« Nos modèles jettent les bases d'une IA capable de raisonnement en matière biologique à grande échelle, c'est ce que nous appelons la superintelligence artificielle biologique », a poursuivi M. Clozel. « Notre plateforme, notre expertise dans ce domaine et nos partenariats stratégiques avec les plus grandes entreprises d'IA nous permettent d'avoir une influence concrète sur l'écosystème global de la santé. »

Parmi les premiers agents figure Pathology Explorer, issu de la communauté d'agents K Pro d'Owkins axée sur la biologie, désormais disponible avec Claude de Healthcare and Life Sciences (HCLS) d'Anthropic, qui présente l'architecture agentique interopérable de l'infrastructure (lancement lors de la conférence JPM Healthcare). Pathology Explorer est un outil de nouvelle génération basé sur le modèle HIPE (Histo Interpretability Prediction Engine). Celui-ci offre une précision de classification supérieure de 23,7 % tout en utilisant cinq fois moins de paramètres. Le temps de calcul est considérablement réduit, passant de plusieurs semaines à quelques heures par rapport aux modèles plus grands.

La nouvelle infrastructure agentique fournit :

L'IA agentique pour la recherche et les essais : des agents comme Pathology Explorer identifient rapidement les types de cellules, l'expression des gènes et les biomarqueurs à partir de lames numériques, entraînés sur des ensembles de données patient multimodales et organisées, issus de plus de 800 hôpitaux (faisant partie d'un réseau de 104 centres de soins de santé).

des agents comme Pathology Explorer identifient rapidement les types de cellules, l'expression des gènes et les biomarqueurs à partir de lames numériques, entraînés sur des ensembles de données patient multimodales et organisées, issus de plus de 800 hôpitaux (faisant partie d'un réseau de 104 centres de soins de santé). Intégration fluide : les agents alimentés par API et compatibles avec le serveur MCP peuvent être intégrés sans interruption aux workflows actuels du secteur de la santé, ou facilement accessibles via le copilote agentique d'Owkin de la biopha, K Pro.

les agents alimentés par API et compatibles avec le serveur MCP peuvent être intégrés sans interruption aux workflows actuels du secteur de la santé, ou facilement accessibles via le copilote agentique d'Owkin de la biopha, K Pro. Amélioration constante : les agents sont constamment perfectionnés grâce à des tests en laboratoire et à de nouvelles données patient.

les agents sont constamment perfectionnés grâce à des tests en laboratoire et à de nouvelles données patient. Validée par les leaders du secteur : des partenariats, notamment avec Anthropic et huit des dix plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales, réaffirment les capacités d'Owkin.

À propos d’Owkin

Owkin est une entreprise d'IA dont la mission consiste à résoudre la complexité du vivant. Elle développe la première superintelligence artificielle biologique (BASI) en associant de puissants modèles de langage biologique, des données patient multimodales et un logiciel d'IA agentique. Au cœur de ce système se trouve Owkin K, un copilote IA, alimenté par OwkinZero, son nouveau grand modèle de langage (LLM) biologique. Ce LLM est utilisé par les chercheurs, les cliniciens et les développeurs de médicaments afin de mieux comprendre le vivant, valider les hypothèses scientifiques et accélérer la mise au point de diagnostics et de traitements. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.owkin.com.

Kit de presse d'Owkin : https://www.owkin.com/press-kit

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.