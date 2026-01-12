Asimov e AGC Biologics collaborano per fornire un approccio produttivo economico, semplificato e sicuro per la produzione di vettori virali

BOSTON e MILANO--(BUSINESS WIRE)--Asimov, l'azienda di biologia sintetica che promuove la progettazione e la produzione di farmaci, e AGC Biologics, un'esperta CDMO (organizzazione di produzione a contratto), hanno firmato un accordo di licenza per la linea cellulare pronta all'uso LV Edge Packaging di Asimov. Secondo i termini dell'accordo, il Centro di eccellenza cellulare e genetica di AGC Biologics a Milano ora offre un sistema di imballaggio lentivirale che consente la produzione da trasfezione di un singolo plasmide piuttosto che quattro plasmidi.

Con l'aumento della produzione di terapie cellulari e geniche da parte degli sviluppatori di farmaci, diventa più urgente la necessità di approcci produttivi più coerenti ed economici per i vettori virali. LV Edge Packaging System di Asimov raggiunge titoli di raccolta che superano quelli ottenuti con la tradizionale trasfezione transiente in diversi transgeni terapeutici e riduce le variabili inerenti in una tradizionale trasfezione di 4 plasmidi. Unendo una linea cellulare ingegnerizzata HEK293 che contiene geni virali inducibili, software per la progettazione del trasferimento dei plasmidi e processi solidi, pronti da trasferire, il sistema LV Edge Packaging riduce al minimo il costo di plasmidi GMP, la complessità del processo e il rischio della catena di fornitura.

“Siamo entusiasti di collaborare con AGC Biologics, leader nella produzione di terapie cellulari e geniche, per ampliare l'accesso al nostro sistema di produzione lentivirale ad alte prestazioni”, ha dichiarato Alec Nielsen, cofondatore e CEO di Asimov. “Collaborando con gli esperti di AGC Biologics, siamo certi di poter aiutare gli sviluppatori di farmaci a sbloccare la nuova generazione di terapie cellulari e geniche”.

“Come Centro di eccellenza cellulare e genetica di AGC Biologics, la nostra sede di Milano è da molti anni all'avanguardia dell'innovazione nei vettori virali, e questa collaborazione ci permette di continuare quella tradizione di eccellenza”, ha dichiarato Luca Alberici, Vicepresidente esecutivo della Divisione globale per le tecnologie cellulari e geniche di AGC Biologics. “Dopo un'attenta valutazione del sistema LV Edge Packaging presso la nostra sede aziendale di Milano utilizzando geni clinicamente rilevanti di interesse, siamo impazienti di fornire questa tecnologia all'avanguardia ai clienti di tutto il mondo”.

Con la sua tradizione trentennale e più di 10 prodotti approvati dall'EMA e dall'FDA, la sede di Milano di AGC Biologics è un leader globale con profonde competenze in complessi progetti di terapia cellulare e genica. Il team ha guidato numerosi prodotti fino alla fase commerciale, prodotto centinaia di lotti per la fornitura clinica, rispettando sempre le massime linee guida normative globali, la metrica delle prestazioni di qualità e le complessità uniche dei trasferimenti tecnologici e degli ampliamenti della produzione.

Informazioni su Asimov

La missione di Asimov è portare avanti la capacità dell'umanità di progettare sistemi viventi, permettendo lo sviluppo di biotecnologie con enorme vantaggio per la società. L'azienda sta sviluppando una piattaforma di biologia sintetica, dalle cellule al software, per progettare e produrre farmaci di nuova generazione, compresi farmaci biologici, terapie cellulari/geniche e RNA attraverso una combinazione di prodotti, servizi e collaborazioni.

Fondata da bioingegneri del MIT e dalla Boston University e con sede a Boston, la società ha raccolto oltre 200 milioni di dollari da investitori istituzionali di spicco, tra cui Andreessen Horowitz, CPP Investments, Horizons Ventures e Fidelity Management & Research Company. Per maggiori informazioni, visitare www.asimov.com.

Informazioni su AGC Biologics

AGC Biologics è un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) biofarmaceutica leader a livello mondiale, fortemente impegnata a fornire i più alti standard di servizio, lavorando fianco a fianco con i nostri clienti e partner, per fornire servizi accessibili ed esperti. Forniamo sviluppo e produzione del massimo livello di proteine terapeutiche provenienti da mammiferi e microbi, DNA plasmidico (pDNA), RNA messaggero (mRNA), vettori virali e cellule geneticamente modificate. La nostra rete globale copre gli Stati Uniti, l'Europa e l'Asia, con sedi a Seattle (Washington, USA), Boulder e Longmont (Colorado, USA), Copenaghen, (Danimarca), Heidelberg (Germania), Milano, (Italia), Chiba e Yokohama (Giappone). AGC Biologics fa parte della divisione Life Science di AGC Inc. La divisione Life Science gestisce più di 10 stabilimenti che si occupano di biofarmaci, terapie avanzate, ingredienti farmaceutici attivi a piccole molecole e prodotti agrochimici. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.agcbio.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.