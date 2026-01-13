L’agent IA biologique spécialisé Pathology Explorer d’Owkin est lancé avec Claude d’Anthropic pour les soins de santé et les sciences de la vie

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Owkin, une entreprise spécialisée dans l’IA dont la mission est de résoudre la complexité de la biologie, a annoncé aujourd’hui que son agent IA interopérable Pathology Explorer sera inclus dans le lancement de Claude pour les soins de santé et les sciences de la vie (HCLS) par Anthropic. C’est la première fois qu’un agent biologique hautement spécialisé et leader mondial, formé principalement à partir de données multimodales sur les patients, est accessible via le protocole Model Context Protocol (MCP) à un large public de professionnels de la santé et des sciences de la vie.

Cette collaboration permet l’intégration transparente des capacités avancées d’analyse pathologique d’Owkin au sein de la plateforme IA de Claude, rendant ainsi l’intelligence biologique sophistiquée accessible aux organismes de santé, aux sociétés pharmaceutiques et aux instituts de recherche dans le cadre de leurs flux de travail Claude, sans nécessiter de refonte du système ni de modification des processus propriétaires.

« Je pense que cette interopérabilité des agents est l’avenir des découvertes biopharmaceutiques », déclare Thomas Clozel, directeur général et cofondateur d’Owkin. « En rendant nos agents de pointe, formés à partir des données des patients des meilleurs hôpitaux du monde, accessibles via des portails tels que Claude for HCLS, nous permettons aux plus grands organismes de santé d’accélérer leurs recherches d’une manière qui n’était pas possible auparavant. Il s’agit de donner la priorité aux données des patients lors de la formation de l’IA et de rendre cette intelligence accessible à tous afin de guérir plus rapidement les maladies. »

Pathology Explorer fait partie de la communauté d’agents K Pro d’Owkin dédiée à la biologie. Cet agent identifie et localise les types de cellules et de tissus, permettant ainsi une analyse spatiale des images tissulaires des patients. Grâce à cet agent, les utilisateurs peuvent analyser les tumeurs et leur microenvironnement et étudier les schémas inflammatoires. Pathology Explorer permet d’extraire des biomarqueurs à partir d’images pathologiques numérisées afin de générer et de valider des hypothèses grâce à une analyse de survie au niveau des cohortes, une capacité essentielle pour accélérer la découverte de médicaments, la conception d’essais cliniques et le développement d’outils de diagnostic numériques. L’agent exploite des modèles d’IA propriétaires de pointe qui ont été entraînés à partir des données histopathologiques des patients provenant du réseau Owkin, qui couvre plus de 800 hôpitaux dans 104 centres de soins de santé, ce qui lui permet de fournir des analyses d’une grande précision.

L’intégration MCP d’Owkin permet un accès transparent

Owkin a développé un codage MCP standard spécialement conçu pour permettre à ses agents K Pro propriétaires de s’intégrer de manière transparente à l’interface de Claude. Pathology Explorer est le premier agent issu de l’infrastructure d’IA agentique interopérable d’Owkin pour la biologie à être proposé pour une intégration externe, ce qui démontre l’engagement de la société à construire une infrastructure ouverte, axée sur les API, pouvant servir de base universelle pour faire progresser le développement de médicaments.

Claude for Healthcare and Life Sciences est conçu pour accélérer la R&D préclinique (y compris la bio-informatique, le développement de protocoles et la synthèse de la littérature), harmoniser les opérations d’essais cliniques et la gestion des données, et soutenir les affaires réglementaires et la préparation des soumissions. L’intégration de Pathology Explorer d’Owkin étend ces capacités en permettant un raisonnement biologique approfondi spécifiquement formé sur des données réelles de patients.

Il s’agit de la troisième annonce majeure d’Owkin, après celle concernant son infrastructure agentique pour la biologie (la nouvelle infrastructure agentique interopérable d’Owkin pour la biopharmacie) et sa collaboration stratégique avec NVIDIA pour améliorer OwkinZero, le modèle de raisonnement biologique à grande échelle d’Owkin.

À propos d’Owkin

Owkin est une entreprise d’IA dotée d’un financement de 300 millions de dollars dont la mission est de résoudre la complexité de la biologie. Elle construit la première superintelligence artificielle biologique (BASI) en combinant de puissants modèles de raisonnement biologique à grande échelle, des données multimodales sur les patients et des logiciels agents. Au cœur de ce système se trouvent Owkin K, un copilote IA, et OwkinZero, le modèle biologique de raisonnement à grande échelle d’Owkin, utilisés par les chercheurs, les cliniciens et les développeurs de médicaments pour mieux comprendre la biologie, valider les hypothèses scientifiques et fournir plus rapidement de meilleurs diagnostics et thérapies. Owkin a un accès exclusif aux données multimodales des patients provenant de plus de 800 hôpitaux collectées pendant plus de dix ans et est partenaire de huit des dix plus grandes sociétés pharmaceutiques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.owkin.com.

Kit de presse d'Owkin : https://www.owkin.com/press-kit

