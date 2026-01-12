El Shom adopta el Custom Chart Builder de Esri para elaborar cartas náuticas

REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Esri, líder global en inteligencia de ubicación, anunció hoy que el Shom (oficina hidrográfica y oceanográfica francesa) adoptó oficialmente el Custom Chart Builder (CCB) para la creación automatizada de todas sus cartas náuticas en papel. Tras extensas pruebas y ajustes, el Shom confirmó que las cartas generadas con el CCB cumplen con los estrictos estándares de seguridad requeridos por la Marina Francesa, marcando un avance clave en la automatización de la cartografía marítima y consolidando su liderazgo en la transformación digital del sector.

“Esta adopción demuestra que ahora es posible elaborar cartas en papel de alta calidad cumpliendo la normativa, sin intervención manual, lo que reduce significativamente los tiempos y los costos de producción”, afirmó Rafael Ponce, consultor principal marítimo de Esri. “El respaldo del Shom valida al CCB como una herramienta confiable para oficinas hidrográficas en todo el mundo, acompañando la transición hacia flujos de trabajo digitales y la navegación electrónica”.

Durante 2024, el Shom evaluó varias soluciones de software y eligió la suite CCB de Esri por su capacidad para automatizar la generación de cartas a partir de cartas electrónicas de navegación (ENC). Tras una colaboración exitosa en el desarrollo, incluyendo la simbología personalizada del Shom, se alcanzó una calidad de renderizado que cumple con los estándares operativos de la Marina Francesa. El resultado es una solución escalable y eficiente que garantiza seguridad y cumplimiento normativo, al mismo tiempo que permite un ahorro significativo de recursos.

“Gracias al Custom Chart Builder de Esri, el Shom modernizó su flujo de producción de cartas sin comprometer la seguridad”, afirmó Nicolas David, jefe del Departamento Cartográfico del Shom y responsable de las pruebas del CCB. “Las CPENC [Cartas Electrónicas de Navegación Impresas Certificadas] que proporciona el Shom no presentan diferencias significativas respecto a las cartas náuticas tradicionales”.

El CCB de Esri está pensado para agencias marítimas, organismos de defensa y oficinas hidrográficas que buscan optimizar la producción de cartas sin sacrificar el cumplimiento regulatorio. Facilita la transición hacia productos digitales basados en S-100, liberando al personal para enfocarse en tareas estratégicas y permitiendo conciliar los procesos existentes con los desafíos futuros.

Esri reconoció el logro del Shom con un Premio Especial a la Excelencia en el GIS durante la Conferencia de Usuarios de Esri 2025. Actualmente se realizan gestiones para incorporar las configuraciones desarrolladas por el Shom en futuras versiones del CCB, lo que permitirá que otras oficinas hidrográficas accedan de inmediato a capacidades avanzadas de cartografía.

Para conocer cómo Esri ayuda a los profesionales del sector marítimo a cumplir con los estándares en constante evolución en cartografía náutica, visite esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-maritime/overview.

Acerca del Shom

El Shom, la oficina hidrográfica y oceanográfica nacional de Francia, es un referente en estudios físicos del océano. Mide y analiza niveles del mar, corrientes, sedimentos marinos, oleaje, temperatura y salinidad del agua, ruido submarino, relieve, campos magnéticos y otros fenómenos, y además predice su evolución a lo largo del tiempo.

Su experiencia, reconocida internacionalmente, respalda la toma de decisiones de navegantes y de los principales actores del sector marítimo. Sus productos y servicios satisfacen las necesidades de las fuerzas armadas, garantizan la seguridad de la navegación, orientan las políticas públicas sobre el mar y la costa, fomentan el desarrollo de la economía azul y contribuyen activamente a la preservación del medio marino.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de localización y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969 en Redlands (California), EE. UU., el software de Esri está implantado en cientos de miles de organizaciones de todo el mundo, incluidas empresas de la lista Fortune 500, organismos gubernamentales, instituciones sin fines de lucro y universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que brindan asistencia local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología y los análisis geoespaciales, Esri diseña las soluciones más innovadoras que aprovechan un enfoque geográfico para resolver algunos de los problemas más complejos del mundo al enmarcarlos en el contexto crucial de la localización. Visítenos en esri.com.

