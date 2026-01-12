Esri’s aangepaste kaartenbouwer geïmplementeerd door Shom (de Franse Hydrografische en Oceanografische Dienst) voor de productie van zeekaarten

REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Esri, wereldleider op het gebied van locatie-informatie, kondigde vandaag aan dat Shom (de Franse Hydrografische en Oceanografische Dienst) officieel Custom Chart Builder (CCB) heeft geïmplementeerd voor de automatische productie van alle papieren zeekaarten. Na uitgebreide tests en configuratie bevestigde Shom dat door CCB gegenereerde kaarten voldoen aan de strenge veiligheidsnormen die door de Franse marine vereist zijn. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in geautomatiseerde maritieme cartografie en versterkt zijn rol als een pionier in maritieme digitale transformatie.

