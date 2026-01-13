Die Traxys Group und die Aktionäre von Comax2 AB – der Holdinggesellschaft von Carbomax AB – unterzeichnen einen Aktienkaufvertrag über den Verkauf von 100 % der Anteile an die Traxys Group

LUXEMBURG & STOCKHOLM & VÄSTERÅS, Schweden--(BUSINESS WIRE)--Traxys S.à.r.l., Investment Aktiebolaget Spiltan und andere Großaktionäre von Comax 2 AB – der Holdinggesellschaft von Carbomax AB – freuen sich, bekannt zu geben, dass sie einen Aktienkaufvertrag (SPA) über den Verkauf von 100 % der Anteile an die Traxys Group unterzeichnet haben. Carbomax AB ist ein führendes schwedisches Handelshaus und Industrieunternehmen, das sich auf Ferrolegierungen, Kohlenstoffprodukte und Briketts spezialisiert hat. Die Transaktion zielt darauf ab, die Präsenz von Traxys auf dem skandinavischen Markt zu stärken und den Übergang der Region zu einer nachhaltigen Stahlproduktion zu unterstützen.

Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 erfolgen, nachdem die schwedischen Behörden, einschließlich der Genehmigungen für ausländische Direktinvestitionen und Kartellbehörden, ihre Zustimmung erteilt haben.

Carbomax beliefert regionale Stahlwerke und die meisten Gießereien in den nordischen Ländern. Dank seiner strategisch günstigen Lage in der Nähe des Hafens von Västerås und seiner integrierten Verarbeitungskapazitäten ist Carbomax gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach umweltfreundlichem Stahl und nachhaltigen Rohstoffen zu profitieren.

Mark Kristoff, CEO der Traxys Group, erklärte:

„Durch diese Transaktion wird die Traxys Group in Skandinavien expandieren. Die Marktposition und das operative Know-how von Carbomax werden unser Wachstum beschleunigen und unsere Fähigkeit verbessern, Kunden in einer sich schnell entwickelnden Branche zu bedienen."

Ryan Campbell, Executive Vice President der Traxys Group, fügte hinzu:

„Wir freuen uns sehr, diese Akquisition voranzutreiben. Die Kompetenzen und Beziehungen von Carbomax im nordischen Stahlsektor passen hervorragend zu unserer langfristigen Vision. Gemeinsam werden wir bedeutende Synergien erschließen und Wert für alle Stakeholder schaffen."

Richard Jansson, CEO von Carbomax AB, äußerte sich wie folgt:

„Diese Transaktion markiert ein spannendes neues Kapitel für Carbomax. Durch die Zusammenarbeit mit Traxys können wir deren globales Netzwerk und Fachwissen nutzen und gleichzeitig unseren Kunden in den nordischen Ländern weiterhin nachhaltige Lösungen anbieten."

Robert Idegren, Gründer von Carbomax AB, erklärte:

„Als ich Carbomax gründete, war es meine Vision, einen zuverlässigen Partner für die Stahlindustrie zu schaffen, dessen Schwerpunkt auf Qualität und Innovation liegt. Es ist ein stolzer Moment, zu sehen, wie das Unternehmen Teil der Traxys Group wird, und ein Beweis für die harte Arbeit unseres Teams."

Göran Pallmar, COO von Spiltan Invest AB, erklärte im Namen der ausscheidenden Aktionäre:

„Wir freuen uns, das Wachstum von Carbomax unterstützt zu haben, und sind überzeugt, dass Traxys der ideale Partner ist, um das Unternehmen auf die nächste Stufe zu führen. Diese Transaktion spiegelt unser Engagement wider, starke Unternehmen zu unterstützen und langfristigen Wert zu schaffen."

Über die Traxys Group:

TRAXYS ist ein physischer Rohstoffhändler und -vermarkter in den Bereichen Metalle und natürliche Ressourcen. Seine Logistik-, Marketing-, Vertriebs-, Lieferkettenmanagement- und Handelsaktivitäten werden von über 450 Mitarbeitern in mehr als 20 Niederlassungen weltweit durchgeführt, und sein Jahresumsatz erreicht etwa 10 Milliarden US-Dollar. TRAXYS ist in den Bereichen Beschaffung, Handel, Vermarktung und Vertrieb von Nichteisenmetallen, Ferrolegierungen, Mineralien, industriellen Rohstoffen und Energie tätig.

Die Group bedient einen breiten Kundenstamm aus der Industrie und bietet eine umfassende Palette an kommerziellen und finanziellen Dienstleistungen an. TRAXYS verpflichtet sich zur Einhaltung der höchsten international anerkannten Grundsätze für verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln und gewährleistet, dass seine Geschäftstätigkeiten fair, nachhaltig und transparent sind.

TRAXYS stützt seine Praktiken auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG), die es Traxys ermöglichen, eine Vorreiterrolle beim verantwortungsvollen Einkauf und Handel mit Metallen und Mineralien einzunehmen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.traxys.com.

Über Spiltan Invest AB:

Spiltan Invest AB ist eine in Stockholm ansässige Investmentgesellschaft, die am Nordic Growth Market notiert ist (Ticker: SPLTN) notiert ist, rund 1.300 Aktionäre hat und ein Vermögensportfolio im Wert von etwa 8,5 Milliarden SEK verwaltet. Seit der Gründung im Jahr 1986 konzentriert sich die Unternehmensphilosophie von Spiltan auf langfristige Minderheitsbeteiligungen an kleinen und mittelständischen schwedischen Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Finanzen, Immobilien und Industrie, mit dem Ziel einer jährlichen Rendite von 15 bis 19 % ohne vorab festgelegte Ausstiegsstrategie.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.spiltan.se.

Über Carbomax AB:

Carbomax AB wurde im Juli 1992 von Robert Idegren gegründet und hat seinen Sitz in Västerås, Schweden. Das Unternehmen ist auf die Lieferung von Kohlenstoffprodukten, Ferrolegierungen und Briketts für Stahlwerke und Gießereien in der gesamten nordischen Region spezialisiert. Es betreibt eine moderne Anlage, die für das Trocknen, Zerkleinern, Sieben, Verpacken, Lagern und Brikettieren ausgerüstet ist.

Carbomax bietet eine vielfältige Palette maßgeschneiderter Kohlenstoffprodukte für die Entkohlung, die Schlackeschäumung in Lichtbogenöfen und Kohlenstoffreduktionsprozesse an. Seit 2011 ist das Unternehmen Vorreiter bei nachhaltigen Brikettierungslösungen, bei denen Industrieabfälle und Nebenprodukte zu Rohstoffen recycelt werden, wodurch die Abhängigkeit von neuen Ressourcen weiter reduziert wird. Das erweiterte Produktportfolio umfasst auch Standard- und Spezialferrolegierungen wie Ferroniob, Nickel, Ferromolybdän und Seltenmetalle.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.carbomax.se.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.