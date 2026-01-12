Cellares erweitert globales Smart-Factory-Netzwerk mit europäischer Zentrale in den Niederlanden

SOUTH SAN FRANCISCO, Kalifornien & LEIDEN, Niederlande--(BUSINESS WIRE)--Cellares, die erste integrierte Entwicklungs- und Fertigungsorganisation (IDMO), gab heute bekannt, dass sie einen Standort gesichert und einen langfristigen Mietvertrag für eine neue IDMO Smart Factory im Leiden Bio Science Park (LBSP) mit Dura Vermeer Commercieel Vastgoed unterzeichnet hat. Die Anlage wird als europäische Zentrale von Cellares dienen und das globale Fertigungsnetzwerk des Unternehmens um dedizierte regionale Kapazitäten erweitern.

Die Herstellung von Zelltherapien ist patientenspezifisch und zeitkritisch, wodurch regionale Produktionskapazitäten zunehmend an Bedeutung gewinnen, wenn Programme von der klinischen Entwicklung zur kommerziellen Versorgung übergehen. Der neue Hub in den Niederlanden soll europäischen Arzneimittelentwicklern Zugang zu einer automatisierten Produktionsinfrastruktur bieten und gleichzeitig die Ausrichtung auf einen gemeinsamen Produktionsstandard in allen globalen Einrichtungen von Cellares gewährleisten.

Die gemieteten Räumlichkeiten umfassen rund 9.741 Quadratmeter (etwa 105.000 Quadratfuß LFA) Labor- und Bürofläche im Nexus-Gebäude in Leiden, einer neu errichteten Life-Science-Einrichtung, die sich derzeit in der Entwicklung befindet und voraussichtlich im ersten Quartal 2026 fertiggestellt wird. Nach der Fertigstellung plant Cellares eine schrittweise Ausstattung, um die Anlage für den Betrieb vorzubereiten. Die erste Belegung wird für Ende 2026 erwartet.

„Zelltherapien werden für jeden Patienten individuell hergestellt, und die Arbeit ist zeitkritisch, was eine Kapazität auf dem Kontinent zu einer praktischen Voraussetzung für europäische Programme macht“, sagte Fabian Gerlinghaus, Mitbegründer und CEO von Cellares. „Ein europäischer Hub bietet Partnern einen lokalen Lieferweg und gewährleistet gleichzeitig eine einheitliche Kontrolle über alle Regionen hinweg durch einen einzigen automatisierten Standard.“

Der Standort Leiden soll automatisierte Zelltherapie-Herstellungsprogramme für europäische und globale Partner unterstützen, die eine regionale klinische und kommerzielle Versorgung planen. Nach der Lieferung und Fertigstellung der Einrichtung wird die Netherlands Smart Factory voraussichtlich die vollautomatischen Cell Shuttle™-Herstellungsplattformen und Cell Q™-Qualitätskontrollsysteme von Cellares einsetzen, um eine konsistente Ausführung und einen optimierten Prozesstransfer über verschiedene Regionen hinweg zu ermöglichen und das globale IDMO-Netzwerk des Unternehmens in Nordamerika, Asien und Europa zu erweitern.

„Die Entscheidung von Cellares für Leiden zeigt, dass LBSP eine wichtige Rolle dabei spielt, Unternehmen im Bereich der fortschrittlichen Therapien bei ihrer Skalierung hin zu einer industriellen und standardisierten Fertigung zu unterstützen“, sagte Stijn van de Sande, Direktor von Dura Vermeer Commercieel Vastgoed. „Unsere Aufgabe ist es, eine Umgebung zu entwickeln und bereitzustellen, die diesen Anforderungen gerecht wird, und während der Ausstattung mit Cellares zusammenzuarbeiten, damit der Standort die Anforderungen seines automatisierten Fertigungsmodells erfüllt.“

Der Standort in den Niederlanden baut auf der kommerziellen IDMO Smart Factory von Cellares in Bridgewater, New Jersey, und den ursprünglichen Produktionsstätten in South San Francisco auf, wobei zusätzliche Smart-Factory-Kapazitäten in Japan in Entwicklung sind. Zusammen sind diese Standorte darauf ausgelegt, einen zuverlässigen Prozesstransfer, eine beschleunigte Skalierung und einen einheitlichen Produktionsstandard zu unterstützen, der den Zugang von Patienten zu Zelltherapien weltweit verbessert. CBRE ist der globale Immobilienberater für Cellares.

Über Cellares

Cellares ist die erste integrierte Entwicklungs- und Fertigungsorganisation (IDMO), die globale Dienstleistungen für die Entwicklung und Herstellung von Zelltherapien anbietet und dabei einen Industrie-4.0-Ansatz für die Massenproduktion der lebenden Medikamente des 21. Jahrhunderts verfolgt. Das Unternehmen ermöglicht es seinen Partnern aus der Biopharmazie, Zelltherapien mit der erforderlichen Kapazität, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit zu entwickeln, zu skalieren und zu vermarkten, um den gesamten Bedarf der Patienten zu decken.

Die vollautomatisierten Plattformen von Cellares – Cell Shuttle™ für die End-to-End-Herstellung von Zelltherapien und Cell Q™ für die automatisierte Qualitätskontrolle während des Produktionsprozesses und bei der Freigabe – werden in seinem Netzwerk von IDMO-Smart-Fabriken weltweit eingesetzt. Diese Technologien bieten branchenführende Wirtschaftlichkeit in der Herstellung, höhere Prozess-Erfolgsraten und die Möglichkeit, bis zu zehnmal mehr Zelltherapie-Chargen zu produzieren als herkömmliche CDMOs mit vergleichbarer Fläche und Mitarbeiterzahl, was zu den niedrigsten Herstellungskosten in der Branche führt.

Cellares hat seinen Hauptsitz in South San Francisco, Kalifornien, und betreibt seine erste IDMO Smart Factory im kommerziellen Maßstab in Bridgewater, New Jersey. Weitere Anlagen befinden sich in Europa und Japan im Bau. Mit seinem globalen Produktionsnetzwerk ist Cellares speziell darauf ausgerichtet, sowohl klinische als auch kommerzielle Programme zu unterstützen und den Zugang zu lebensrettenden Zelltherapien weltweit zu erweitern. Weitere Informationen finden Sie unter www.cellares.com und folgen Sie Cellares auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.