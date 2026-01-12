Lilac y Traxys anuncian un acuerdo vinculante de compra-venta a 10 años para la producción de litio del Gran Lago Salado
Lilac y Traxys anuncian un acuerdo vinculante de compra-venta a 10 años para la producción de litio del Gran Lago Salado
El acuerdo final asegura el 100 % de la producción de la Fase 1 e impulsa el proyecto hacia la decisión definitiva de inversión
OAKLAND, California, y NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Lilac Solutions, proveedor líder de tecnologías de extracción directa de litio, y Traxys North America, uno de los principales comercializadores y traders físicos a nivel mundial de metales y recursos naturales, anunciaron hoy la firma de un acuerdo vinculante de compra-venta a diez años para el carbonato de litio que se producirá en las instalaciones de Lilac en el Gran Lago Salado, en Utah. El acuerdo supone un gran avance en el proyecto e impulsa su construcción, además de establecer una vía comercial libre de obstáculos para uno de los proyectos de litio en EE. UU. más próximos a su puesta en marcha.
