Frasca fornirà quattro nuovi simulatori di volo (FTD) a Global Medical Response

URBANA, Illinois--(BUSINESS WIRE)--Frasca International, Inc., un’impresa del gruppo FlightSafety International, oggi ha annunciato di aver siglato un contratto con Global Medical Response (GMR) per la fornitura di quattro nuovi modelli dei simulatori di volo (Flight Training Device) di Livello 7 – un Airbus EC135, un Pilatus PC-12, un Beechcraft C90 e un Beechcraft B200. Ogni FTD sarà dotato dell’esclusivo sistema di movimento Frasca, che offre un realismo superiore durante le simulazioni. Gli FTD saranno installati presso il nuovo centro di formazione GMR, attualmente in fase di costruzione a Denton, Texas.

Frasca supporta i programmi di formazione dei piloti GMR da quasi vent’anni, a partire dalla consegna del primo simulatore nel 2005 per Air Evac Lifeteam, un’impresa del gruppo GMR.

