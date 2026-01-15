-

Frasca fornirà quattro nuovi simulatori di volo (FTD) a Global Medical Response

I nuovi FTD di Livello 7 faciliteranno la formazione dei piloti per le operazioni mediche di emergenza

URBANA, Illinois--(BUSINESS WIRE)--Frasca International, Inc., un’impresa del gruppo FlightSafety International, oggi ha annunciato di aver siglato un contratto con Global Medical Response (GMR) per la fornitura di quattro nuovi modelli dei simulatori di volo (Flight Training Device) di Livello 7 – un Airbus EC135, un Pilatus PC-12, un Beechcraft C90 e un Beechcraft B200. Ogni FTD sarà dotato dell’esclusivo sistema di movimento Frasca, che offre un realismo superiore durante le simulazioni. Gli FTD saranno installati presso il nuovo centro di formazione GMR, attualmente in fase di costruzione a Denton, Texas.

Frasca supporta i programmi di formazione dei piloti GMR da quasi vent’anni, a partire dalla consegna del primo simulatore nel 2005 per Air Evac Lifeteam, un’impresa del gruppo GMR.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente per i media
Ufficio stampa FSI
Fsipress@apcoworldwide.com

Frasca International, Inc.

