Owkin treibt die Entwicklung von Grenzmodellen für biologische künstliche Superintelligenz voran, unterstützt durch NVIDIA

Die Zusammenarbeit nutzt die offenen Modelle, die KI-Infrastruktur und das Fachwissen von NVIDIA, um biologische Schlussfolgerungsmodelle der nächsten Generation für die Arzneimittelentwicklung zu entwickeln

SAN FRANCISCO UND PARIS--(BUSINESS WIRE)--Owkin, ein KI-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Komplexität der Biologie zu entschlüsseln, gab heute eine Zusammenarbeit mit NVIDIA bekannt, um OwkinZero, das biologische Großrechenmodell von Owkin, weiterzuentwickeln. Die Zusammenarbeit wird das fortschrittliche KI-Computing-Ökosystem von NVIDIA nutzen, einschließlich der Nemotron-Familie offener Modelle und des NVIDIA NeMo-Frameworks, um die Leistung, Skalierbarkeit, Sicherheitsvorkehrungen und Robustheit der biologischen Schlussfolgerungsfähigkeiten von Owkin zu verbessern und so zukünftige Durchbrüche in der Arzneimittelforschung und -entwicklung zu beschleunigen.

Dies ist die erste Zusammenarbeit zwischen Owkin und NVIDIA und stellt einen bedeutenden Meilenstein beim Aufbau der agentenbasierten Infrastruktur dar, die für die Verwirklichung der biologischen künstlichen Superintelligenz (BASI) erforderlich ist. Das Projekt vereint Owkins Fachwissen im Bereich biologischer KI und den Zugang zu proprietären multimodalen Patientendaten mit NVIDIAs Führungsrolle in den Bereichen beschleunigtes Computing, offene Modelle und KI-Infrastruktur. Das neue OwkinZero-Modell nutzt NVIDIA NeMo RL, eine offene Bibliothek, die Teil des NVIDIA NeMo Frameworks für verstärktes Lernen ist und die Modellanpassung und Leistung in großem Maßstab verbessert. Es wird die nächste Generation der agentenbasierten KI-Fähigkeiten von Owkin unterstützen, die über die interoperable agentenbasierte Infrastruktur von Owkin, Owkin K, für die Biopharmaindustrie und den internen KI-Wissenschaftler von Owkin verfügbar sind, der die Entdeckung neuer Heilmittel und Diagnostika automatisieren wird.

„Der Aufbau der ersten biologischen künstlichen Superintelligenz erfordert nicht nur leistungsstarke Modelle, sondern auch die richtige agentenbasierte Infrastruktur und die richtigen Toolkits, um diese zu skalieren“, erklärte Dr. Thomas Clozel, Mitbegründer und CEO von Owkin. Unsere Zusammenarbeit mit NVIDIA stellt einen entscheidenden Schritt bei der Entwicklung einer intelligenten Infrastruktur für die Biologie dar. Durch die Kombination des erstklassigen KI-Ökosystems von NVIDIA mit unseren domänenspezifischen biologischen Schlussfolgerungsfähigkeiten und multimodalen Patientendaten werden wir in der Lage sein, KI-Agenten zu entwickeln, die die Komplexität der Biologie in einem bisher unmöglichen Ausmaß wirklich verstehen und erschließen können."

Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement beider Unternehmen, die KI-gestützte biologische Forschung voranzutreiben und Technologien bereitzustellen, die die Arzneimittelentwicklung beschleunigen, die klinischen Erfolgsraten verbessern und letztlich den Patienten schneller bessere Behandlungen ermöglichen.

Über Owkin

Owkin ist ein KI-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Komplexität der Biologie zu entschlüsseln. Es entwickelt die erste biologische künstliche Superintelligenz (BASI), indem es leistungsstarke biologische Sprachmodelle, multimodale Patientendaten und agentenbasierte Software kombiniert. Das Herzstück dieses Systems ist Owkin K, ein KI-Copilot, der auf OwkinZero basiert, einem neuen LLM, das auf biologisches Denken abgestimmt ist und von Forschern, Klinikern und Arzneimittelentwicklern genutzt wird, um die Biologie besser zu verstehen, wissenschaftliche Hypothesen zu validieren und Diagnosen und Therapien schneller bereitzustellen.

Contacts

Pressekontakt:
- USA: Erica Zeidenberg - erica@hottomato.net
- VEREINIGTES KÖNIGREICH: Ali Jennings - alistair.jennings@owkin.com
- EU: Malika Labou - malika.labou-ext@owkin.com

