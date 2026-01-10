百奧賽圖宣布與育世博達成進一步合作，共同推進同類首創雙特異性抗體雙藥物偶聯物（BsAD2C）專案

北京、加州ALAMEDA和臺北--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（以下簡稱「百奧賽圖」，SSE: 688796；HKEX: 02315）與育世博（6976.TT）今日宣布，雙方已達成一項選擇權與授權合約，旨在透過結構化的評估機制，對雙特異性抗體藥物偶聯物（BsADC）專案展開系統性評估，從而進一步加快雙特異性抗體雙藥物偶聯物（BsAD2C）的開發進程。

該協議將賦予育世博一項選擇權以獲得百奧賽圖兩項BsADC專案的全球獨家授權。百奧賽圖將有權獲得選擇權首付款；在育世博行使相關選擇權後，百奧賽圖還可獲得包括選擇權行使費、開發和監管里程碑付款、商業化里程碑付款以及銷售分成在內的後續款項。該協議的具體財務條款尚未揭露。

百奧賽圖董事長兼執行長沈月雷博士表示：「此次合作是在我們年初與育世博展開的共同開發合作基礎上進一步深化的結果。此前，雙方的合作重點聚焦於對有成藥潛力的雙特異性抗體及雙負載ADC候選專案的評估與篩選。根據已完成的臨床前研究成果，我們認為，將百奧賽圖的RenLite®全人共輕鏈抗體開發平台與育世博的抗體-雙藥物偶聯（AD2C）技術相結合，為下一代BsAD2C的開發提供了極具前景的技術路徑。」

育世博共同創辦人兼執行長肖世嘉博士表示：「這一以選擇權為基礎的合作架構使我們能夠系統性地評估雙負載偶聯策略在雙特異性抗體結構中的應用潛力。此次合作體現了我們在AD2C平台拓展過程中，堅持以資料為導向、穩健推進研發決策的核心構想。」

雙方此次擴大合作旨在充分發揮各自平台的優勢，推進下一代ADC分子設計，以期在一定程度上克服傳統ADC專案中所觀察到的局限性。合作團隊正穩步推進候選專案的關鍵評估節點，相關推進決策將以持續獲得的研究資料為基礎，並結合育世博內部流程及選擇權行權標準綜合做出。

關於百奧賽圖

百奧賽圖（股票代號：688796.SH; 02315.HK）是一家以創新技術驅動新藥研發的國際性生物科技公司，致力於成為全球新藥發源地。公司以自主研發的基因編輯技術為核心，建構起「全人抗體分子庫 + 標靶人源化小鼠庫」的雙引擎平台，系統性加快全球藥物研發。百奧賽圖自主開發了RenMice®全人抗體平台（涵蓋RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR™、RenTCR mimic™），用於治療性全人單抗、雙/多特異性抗體、雙抗ADC、奈米抗體以及類TCR抗體等的發現。圍繞1000+潛在可成藥標靶，公司正推進規模化抗體發現計畫——「千鼠萬抗™」，已建構超過100萬條真實全人抗體序列庫，並開放全球合作。截至2025年6月30日，百奧賽圖已累計簽署約280項藥物合作開發/授權/轉讓協議。 公司副品牌百奧動物已建立數千種基因編輯動物/細胞模型，擁有全球規模首屈一指的標靶人源化小鼠庫，並為全球客戶提供臨床前藥理藥效研究、基因編輯服務與模型建構等全鏈條能力支援。 百奧賽圖總部位於北京，並在中國（江蘇海門、上海）、美國（波士頓、舊金山、聖地牙哥）及德國海德堡等地設有分支機搆，形成針對全球的研發與營運網路。 更多資訊請造訪官方網站：https://biocytogen.com.cn/

關於育世博

育世博（Acepodia, Inc., 6976.TT）是一家專注於癌症及自身免疫疾病創新療法的生物科技公司，位於臺北及美國加州Alameda。公司專注于開發首創的異體細胞療法和抗體雙藥物偶聯物，利用多種偶聯技術平台，提供特異性更高、療效更持久且更安全的藥物解決方案。

育世博的偶聯技術平台源自諾貝爾化學獎得主Carolyn Bertozzi博士的實驗室，結合點擊化學（Click Chemistry）原理，能夠精準地將抗體與細胞連接，並具備將多種藥物偶聯至抗體的相關技術，實現免疫細胞活化與腫瘤消除。公司平台適用範圍廣泛，涵蓋血液癌症、實質腫瘤及多種自身免疫性疾病，展現出巨大的治療潛力。

憑藉創新的科學技術和以病患為中心的願景，育世博致力於為目前尚未被充分滿足的治療領域帶來下一代高效療法。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。