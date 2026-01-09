百奥赛图宣布与育世博达成进一步合作，共同推进同类首创双特异性抗体双药物偶联物（BsAD2C）项目

BEIJING & ALAMEDA, Calif. & TAIPEI--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“百奥赛图”，SSE: 688796；HKEX: 02315）与育世博（6976.TT）今日宣布，双方已达成一项选择权与许可协议，旨在通过结构化的评估机制，对双特异性抗体药物偶联物（BsADC）项目开展系统性评估，从而进一步加速双特异性抗体双药物偶联物（BsAD2C）的开发进程。

该协议将授予育世博一项选择权以获得百奥赛图两项BsADC项目的全球独家许可。百奥赛图将有权获得选择权首付款；在育世博行使相关选择权后，百奥赛图还可获得包括选择权行使费、开发和监管里程碑付款、商业化里程碑付款以及销售分成在内的后续款项。该协议的具体财务条款尚未披露。

百奥赛图董事长兼首席执行官沈月雷博士表示：“此次合作是在我们年初与育世博开展的联合开发合作基础上进一步深化的。此前，双方的合作重点聚焦于对有成药潜力的双特异性抗体及双载荷ADC候选项目的评估与筛选。基于已完成的临床前研究成果，我们认为，将百奥赛图的RenLite®全人共轻链抗体开发平台与育世博的抗体-双药物偶联（AD2C）技术相结合，为新一代BsAD2C的开发提供了极具前景的技术路径。”

育世博共同创办人兼首席执行官肖世嘉博士表示：“这一基于选择权的合作框架使我们能够系统性地评估双载荷偶联策略在双特异性抗体结构中的应用潜力。此次合作体现了我们在AD2C平台拓展过程中，坚持以数据为导向、稳健推进研发决策的核心理念。”

双方此次拓展合作旨在充分发挥各自平台的优势，推进新一代ADC分子设计，以期在一定程度上克服传统ADC项目中所观察到的局限性。合作团队正稳步推进候选项目的关键评估节点，相关推进决策将基于持续获得的研究数据，并结合育世博内部流程及选择权行权标准综合作出。

关于百奥赛图

百奥赛图（股票代码：688796.SH; 02315.HK）是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地。公司以自主研发的基因编辑技术为核心，构建起“全人抗体分子库 + 靶点人源化小鼠库”的双引擎平台，系统性加速全球药物研发。 百奥赛图自主开发了RenMice®全人抗体平台（涵盖RenMab®、RenLite®、RenNano®、RenTCR™、RenTCR mimic™），用于治疗性全人单抗、双/多特异性抗体、双抗ADC、纳米抗体以及类TCR抗体等的发现。围绕1000+潜在可成药靶点，公司正推进规模化抗体发现计划——“千鼠万抗™”，已构建超过100万条真实全人抗体序列库，并开放全球合作。截至2025年6月30日，百奥赛图已累计签署约280项药物合作开发/授权/转让协议。 公司子品牌百奥动物已建立数千种基因编辑动物/细胞模型，拥有全球规模领先的靶点人源化小鼠库，并为全球客户提供临床前药理药效研究、基因编辑服务与模型构建等全链条能力支持。 百奥赛图总部位于北京，并在中国（江苏海门、上海）、美国（波士顿、旧金山、圣地亚哥）及德国海德堡等地设有分支机构，形成面向全球的研发与运营网络。 更多信息请访问官网：https://biocytogen.com.cn/

关于育世博

育世博（Acepodia, Inc., 6976.TT）是一家专注于癌症及自身免疫疾病创新疗法的生物技术公司，位于台北及美国加利福尼亚州Alameda。公司专注于开发首创的异体细胞疗法和抗体双药物复合体，利用多种偶联技术平台，提供特异性更高、疗效更持久且更安全的药物解决方案。

育世博的偶联技术平台源自诺贝尔化学奖得主Carolyn Bertozzi博士的实验室，结合点击化学（Click Chemistry）原理，能够精准地将抗体与细胞连接，并具备将多种药物偶联至抗体的相关技术，实现免疫细胞活化与肿瘤消除。公司平台适用范围广泛，涵盖血液癌症、实体瘤及多种自身免疫性疾病，展现出巨大的治疗潜力。

凭借创新的科学技术和以患者为中心的愿景，育世博致力于为当前尚未被充分满足的治疗领域带来下一代高效疗法。