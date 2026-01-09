Franklin Sports與匹克球世界冠軍Anna Leigh Waters簽下長期合作合約

麻薩諸塞州，斯托頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 體育用品產業一流品牌Franklin Sports欣然宣布與匹克球世界冠軍Anna Leigh Waters簽下長期合約。有鑑於Waters在職業匹克球協會 (PPA) 和美國職業匹克球聯盟 (MLP) 居霸的強勢表現屹立不搖，這份值得期待的合作關係將進一步提高Franklin Sports在全球匹克球活動中的知名度。

「我們以無限歡欣之情歡迎世界匹克球界無可爭議的第一好手加入Franklin Sports的大家庭。」Franklin Sports總裁Adam Franklin說，「Anna Leigh擁有過人天分、求勝精神、以及對這項運動的熱情，與我們支持各級運動員並繼續促進全球體育成長的使命深相契和。」

根據這項合約，Waters將使用以Franklin獲獎肯定的C45°碳纖維技術製作的新一代球拍出賽。這種多工位熱成型C45°碳纖維編織技術已在職業賽事應用上贏得穩固的領先地位。她將與Franklin Sports密切合作，共同設計一套包括匹克球拍、匹克球袋和匹克球配件在內的代表性產品系列。

「能夠和Franklin Sports共同展開匹克球生涯的下一章，令我感到無比榮幸」Waters說，「在為未來賽事尋找正確合作夥伴時，我的首要考量是表現。Franklin對球拍的創新堅持令我驚異。除了這項技術之外，我還立刻與該公司團隊建立聯繫，令我感到自己是這個大家庭的一員。我對這段合作關係信心十足，滿心期待能夠共同推動匹克球在國際間的成長。」

Waters和Franklin Sports還將推出一款全新的世界級職業匹克球，Franklin原有的X-40匹克球系列是這項運動最受好評的用球，預計新產品將使這個系列更形完備。

這份合作關係包括旨在提升各級運動員表現的運動員意見、產品測試和創新。除此之外，還將拓展Franklin的全球足跡，透過國際訪問行程和創新行銷手法來推廣這項運動。

年僅18歲且即將在本月迎來19歲生日的Anna Leigh Waters已經是PPA史上獲獎最多的球員，共獲得181面金牌和39次職業三冠王。她在2017年由祖父啟蒙匹克球技時發掘了自己對這項運動的熱情。Anna Leigh最初和她的母親Leigh Waters搭檔（Leigh Waters至今仍擔任她的教練和經紀人），開創了一種驍勇猛進的全新比賽風格，贏得大量的熱情粉絲。她熱愛這項運動，並以同樣的熱情回饋粉絲，激勵了世界各地新一代匹克球運動員。

Franklin Sports在2017年藉著其X-40匹克球首度打入匹克球市場；X-40匹克球是美國匹克球協會、APP巡迴賽和美國匹克球公開賽的指定用球。Franklin現在也生產包括球拍、球袋、球網、配件在內的全套頂級產品。在Waters加入之前，Franklin已贊助一長串PPA、APP及國際匹克球巡迴賽的知名球員，而且這份名單還在繼續加入新的成員。Franklin Sports將繼續提升它身為全球職業匹克球領導者的榮譽。如需有關Franklin Sports以及匹克球的進一步資訊，請造訪：www.franklinsports.com/pickleball。

如需Waters的相關照片及影片，請見此處。照片及影片來源：Franklin Sports。

關於Franklin Sports

Franklin Sports由Irving Franklin創立於1946年，這個總部位於麻薩諸塞州斯托頓的運動用品品牌製造行銷跨多種類別的一萬多種產品。Franklin Sports與美國職棒大聯盟、美國職業足球大聯盟、美國國家籃球協會、美國國家橄欖球聯盟、美國國家冰球聯盟、美國職業排球大聯盟、美國匹克球協會、美國女子國家籃球協會、美國國家女子足球聯賽、孩之寶 (Hasbro) 以及其他機構組織均建立了合作關係並深深引以為傲。優質體育用品品牌Franklin是一家世代相傳的家族企業，歷史悠久、信譽卓著，產品涵蓋從休閒運動到專業運動的各個領域。Franklin Sports團隊深信運動可增進生活品質。如需有關Franklin Sports的進一步資訊，請造訪：www.franklinsports.com，或是在Instagram（@franklinsports、@franklinsportseqp和@franklinpickleball）、Facebook和X @franklinsports上追蹤Franklin。

關於Anna Leigh Waters

匹克球世界冠軍Anna Leigh Waters是這項運動的奇才，目前名列世界女子單打、雙打以及混合雙打第一名的她以驍勇快節奏的個人風格以及在職業巡迴賽中表現出驚人的絕對優勢重新定義了這項運動的風貌。她摘下了破紀錄的181面金牌及39度三冠王，橫掃所參加的美國職業匹克球聯盟 (MLP) 和職業匹克球協會 (PPA) 巡迴賽的多數賽事，在這兩項競賽中創下壓倒性的紀錄。她的獎牌總數和三冠王頭銜數在職業匹克球運動員中遙遙領先。Waters在年僅12歲時就改寫了歷史，成為匹克球史上最年輕的職業球員和冠軍。她的家人在2017年颶風「Irma」肆虐期間撤離佛羅里達州前往賓州，她的祖父在那裏介紹他們全家認識了匹克球這項運動。她最初與母親Leigh Waters搭檔（Leigh Waters至今仍擔任她的教練和經紀人），開創了一種驍勇猛進的全新比賽風格，贏得大量的熱情粉絲。

在佛羅里達長大的Waters兼顧職業球員與青少年的身份。她個性開朗，樂於與球迷互動，並在球場上展現頑強的鬥志。球場下的她則享受時尚、烹飪、旅行、遊戲和購物的樂趣。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。