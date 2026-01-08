Franklin Sports与世界排名第一的匹克球选手Anna Leigh Waters达成长期合作伙伴关系

美国马萨诸塞州斯托顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为体育用品行业的领先品牌，Franklin Sports欣然宣布，与匹克球世界排名第一的顶尖选手Anna Leigh Waters达成长期合作协议。当前，Waters持续在Pro Pickleball Association（PPA）与Major League Pickleball（MLP）两大职业赛场展现统治级实力。此次合作的达成，将进一步强化Franklin Sports在全球匹克球版图中的品牌影响力与行业地位。

Franklin Sports总裁Adam Franklin表示：“我们无比激动地欢迎这位公认的世界第一匹克球选手加入Franklin Sports大家庭。Anna Leigh卓越的天赋、强烈的竞争精神以及对这项运动的热忱，与我们支持各个层级运动员、并持续推动匹克球在全球发展的使命高度契合。”

作为此次合作的重要组成部分，Anna Leigh Waters将在赛事中使用Franklin Sports屡获殊荣的C45°碳纤维球拍技术的最新升级版本。该采用多重热成型工艺的C45°碳纤维编织结构，已在职业巡回赛中稳居行业领先地位。同时，Waters还将与Franklin Sports深度协作，共同设计并推出其个人签名系列产品，涵盖匹克球球拍、球包及相关配件。

Waters表示：“能够与Franklin Sports携手开启职业生涯的全新篇章，我深感自豪。在为自己未来的竞技之路寻找合作伙伴时，性能始终是我最核心的考量，而Franklin Sports对球拍创新的长期投入与专注让我倍感认可。除技术实力之外，我与团队在初次接触时便建立了强烈的共鸣，真切感受到彼此如同一家人般的默契。我对这段合作充满信任，并尤其期待双方围绕国际化发展这一共同愿景展开深入合作。”

Waters与Franklin Sports还将联合推出一款全新、世界级的职业匹克球产品，以进一步丰富并完善Franklin现有的X-40球系列——该系列已成为匹克球运动中公认的首选用球。

此次合作将全面融入顶级运动员洞察、严格的产品测试与持续技术创新，致力于为各个水平的球员带来更卓越的竞技表现。同时，该合作亦将进一步拓展Franklin Sports的全球布局，通过国际交流访问及创新型市场推广举措，加速推动匹克球运动在全球范围内的普及与发展。

年仅18岁、并将于本月迎来19岁生日的Anna Leigh Waters，已然书写了Pro Pickleball Association（PPA）历史的新篇章——她以181枚金牌与39次职业生涯“三冠王”的辉煌战绩，成为该赛事史上夺冠次数最多的球员。Waters于2017年在祖父的引荐下初识匹克球，自此点燃了对这项运动的无限热情。她最初与母亲、亦是其现任教练兼经纪人的Leigh Waters搭档参赛，并共同引领了一种更具进攻性与观赏性的全新打法，迅速赢得了广泛而热烈的球迷追随。她对匹克球的炽热热爱，与其对球迷的真诚投入相得益彰，持续激励着全球新一代匹克球运动员不断突破、勇敢追梦。

Franklin Sports于2017年正式进军匹克球领域，推出X-40球，并迅速成为USA Pickleball、APP Tour及US Open Pickleball Championships的官方指定用球。如今，Franklin已打造涵盖球拍、球包、球网及各类配件在内的完整高端产品线，持续引领行业发展。Anna Leigh Waters的加盟，进一步充实并提升了Franklin赞助的Pro Pickleball Association（PPA）、APP及国际巡回赛职业运动员阵容。Franklin Sports正持续夯实其作为全球职业匹克球领导品牌的市场地位。如需了解Franklin Sports及其匹克球产品的更多信息，请访问：www.franklinsports.com/pickleball。

包含Waters的图片与视频素材可通过此处获取。图片及视频版权归Franklin Sports所有。

关于Franklin Sports

Franklin Sports由Irving Franklin于1946年创立，总部位于美国马萨诸塞州斯托顿，是一家历史悠久的体育用品品牌，产品线覆盖多个品类，累计生产和销售逾10,000款产品。Franklin Sports与众多全球知名体育联盟和机构建立了长期合作关系，其中包括Major League Baseball、Major League Soccer、National Basketball Association、National Football League、National Hockey League、Major League Volleyball、USA Pickleball、Women’s National Basketball Association、National Women’s Soccer League、Hasbro等。作为一家跨越多代传承的家族企业，Franklin Sports凭借深厚的品牌积淀与可靠的品质口碑，持续为从大众休闲运动到职业竞技各个层级的运动人群提供高品质体育用品。Franklin Sports团队始终坚信，运动能够为生活带来积极的改变。如需了解Franklin Sports的更多信息，请访问www.franklinsports.com或关注Franklin的Instagram账号@franklinsports、@franklinsportseqp和@franklinpickleball，以及Facebook和X账号 @franklinsports。

关于Anna Leigh Waters

Anna Leigh Waters是匹克球项目的世界冠军，也是这项运动中公认的现象级天才选手。目前，她在女子单打、女子双打及混合双打三大项目中均高居世界第一，并凭借极具侵略性、节奏迅猛的比赛风格以及在职业巡回赛中的统治级表现，持续重塑匹克球运动的竞技版图。 迄今为止，Waters已创造性地斩获181枚金牌与39次“三冠王”的历史性战绩，在Major League Pickleball（MLP）与PPA Tour的绝大多数赛事中实现横扫式夺冠，被广泛视为当今匹克球运动中最具统治力的职业选手。其金牌数与“三冠王”纪录，均为职业匹克球历史之最。Waters在年仅12岁时便创造历史，成为匹克球史上最年轻的职业选手及冠军。她于2017年首次接触这项运动——当时其家人因飓风“厄玛”撤离佛罗里达州，在宾夕法尼亚州由祖父引荐认识了匹克球。她最初与母亲、亦是其现任教练兼经纪人的Leigh Waters搭档参赛，并共同引领了一种更具攻击性与观赏性的全新打法，迅速赢得了广泛而热烈的球迷追随。

作为佛罗里达州本土成长的年轻运动员，Waters在平衡顶级职业生涯与青少年生活的同时，始终以亲和爽朗的个性与球迷建立紧密联系；而在赛场之上，她则展现出与坚定的意志与专注力。赛场之外，她热衷于时尚、美食、旅行、游戏与购物。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。