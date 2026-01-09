Andersen incorpora Scimitar y amplía sus capacidades

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting suscribe un acuerdo de colaboración con Scimitar, una empresa que se dedica a acelerar la innovación en el sector de las ciencias de la vida.

Con sede en Estados Unidos, Scimitar es una consultora líder en ejecución de estrategias para el sector de las ciencias de la vida que se especializa en diseño de modelos operativos, transformación digital y cambio organizativo. La empresa colabora con las compañías farmacéuticas y biotecnológicas para acelerar la innovación, mejorar la ejecución operativa y garantizar el cumplimiento normativo a lo largo del ciclo del producto. Aplica una metodología práctica y colaborativa que garantiza que las soluciones no solo sean adecuadas para su finalidad, sino que también se diseñen para adaptarse a diferentes escalas.

"Las empresas del sector de las ciencias de la vida están experimentando un periodo de avances científicos vertiginosos, una complejidad normativa creciente y una mayor demanda de agilidad operativa y al mismo tiempo, deben cumplir los estándares de seguridad más estrictos respecto de los pacientes y la integridad de los datos", subrayó Ramy Khalil, director ejecutivo de Scimitar. "Al combinar nuestro profundo conocimiento del sector con el alcance global y las capacidades polidisciplinares de Andersen, podemos ayudar a las organizaciones a reducir el riesgo que implica la transformación, acelerar el progreso y ofrecer un impacto medible más rápido y confiable que nunca".

"Scimitar se ha forjado una sólida reputación por convertir la ambición en ejecución en algunos de los entornos más regulados y de mayor riesgo del sector de la atención médica", señaló Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen. "Gracias a esta colaboración, podemos apoyar a los clientes a lo largo de todo el ciclo del producto, con el aporte de la visión estratégica, el rigor operativo y la capacidad de innovación necesarios para impulsar la eficiencia y reducir el riesgo".

Andersen Consulting es una consultora mundial que ofrece un conjunto completo de servicios, desde la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la inteligencia artificial, hasta las soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra en el modelo de servicio polidimensional de Andersen Global, con servicios de consultoría, servicios fiscales, jurídicos, de valoración, movilidad global y asesoramiento de primer nivel en una plataforma global con más de 50.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1.000 lugares del mundo a través de sus firmas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

