OPPO sluit zich aan bij VVC Advance Patent Pool als licentiehouder en verlengt HEVC Advance-licentie

BOSTON & SHENZHEN, China--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC en Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. (OPPO) hebben vandaag bekendgemaakt dat OPPO zich als licentiehouder heeft aangesloten bij de VVC Advance Patent Pool en zijn HEVC Advance-licentie heeft verlengd.

OPPO, een van 's werelds grootste smartphonefabrikanten met activiteiten in meer dan 70 landen, is sinds 2020 een gewaardeerde deelnemer aan de HEVC-patentpool van Access Advance. De fabrikant is onlangs als licentiegever toegetreden tot de Advance Video Distribution Patent (VDP) Pool. Deze recente overeenkomsten markeren een nieuwe mijlpaal in de brede en steeds intensievere relatie tussen de twee bedrijven, waarbij OPPO nu deelneemt aan alle drie de videocodec-licentieprogramma's van Access Advance.

De VVC Advance Patent Pool verleent licenties voor octrooien die essentieel zijn voor de VVC/H.266-standaard. Dit betekent een opmerkelijke verbetering van de videocompressieprestaties ten opzichte van HEVC, waardoor videobeelden van hogere kwaliteit mogelijk worden, waaronder 4K-, 8K- en HDR-content, met snellere downloads en lagere latentie. De pool omvat momenteel meer dan 4.500 wereldwijde essentiële octrooien van toonaangevende technologiebedrijven.

“De beslissing van OPPO om zich aan te sluiten bij de VVC Advance Patent Pool weerspiegelt ons voortdurende streven om een evenwichtige patentpool te ondersteunen die ten goede komt aan het hele ecosysteem van videocodecs”, aldus Vincent Lin, hoofd Patent Licensing bij OPPO. “Als technologische innovator en implementator kijken we uit naar de collaboratieve licentiekaders die een langdurig en gezond IP-ecosysteem voor videotechnologieën ondersteunen en duidelijke en efficiënte mogelijkheden voor adoptie bieden.”

"We zijn heel enthousiast om OPPO te mogen verwelkomen in de VVC Advance Patent Pool", aldus Peter Moller, CEO van Access Advance. "De deelname van OPPO aan onze HEVC- en VDP-programma's als licentiegever en aan onze HEVC- en VVC-programma's als licentiehouder laat de waarde zien van onze pools voor bedrijven die tegelijkertijd innovatie stimuleren en deze cruciale videotechnologieën implementeren. Deze enorme betrokkenheid toont de erkenning door de sector van onze evenwichtige aanpak zowel in het belang van octrooihouders als van implementators."

Als licentiehouder van zowel de HEVC Advance- als de VVC Advance-octrooipools komt OPPO in aanmerking voor de Multi-Codec Bridging Agreement (MCBA) van Access Advance. Dit zal naar verwachting een efficiënt licentiekader bieden voor producten die meerdere videocodecs implementeren.

Over OPPO

OPPO is een toonaangevend wereldwijd merk van slimme apparaten. Sinds de lancering van zijn eerste mobiele telefoon - “Smiley Face” - in 2008, streeft OPPO onophoudelijk naar de perfecte synergie tussen esthetische voldoening en innovatieve technologie. Tegenwoordig biedt OPPO een breed scala aan slimme apparaten, met de Find- en Reno-series als speerpunten. Naast apparaten biedt OPPO zijn gebruikers ook het ColorOS-besturingssysteem en internetdiensten. OPPO is actief in meer dan 70 landen en regio's en heeft meer dan 40.000 medewerkers die zich inzetten om een beter leven te creëren voor klanten over de hele wereld. Ga voor meer informatie naar www.oppo.com.

Over Access Advance: Access Advance LLC is een onafhankelijk licentiebeheerbedrijf dat is opgericht om de ontwikkeling, het beheer en de administratie van octrooipools voor het in licentie geven van essentiële octrooien van de belangrijkste videocodectechnologieën te leiden. Access Advance biedt een transparant en efficiënt licentiemechanisme voor zowel octrooihouders als octrooitoepassers.

Access Advance beheert en administreert de HEVC Advance Patent Pool voor het in licentie geven van meer dan 29.000 patenten die essentieel zijn voor HEVC/H.265-technologie en de VVC Advance Patent Pool voor het in licentie geven van meer dan 4.500 patenten die essentieel zijn voor VVC/H.266-technologie. De Multi-Codec Bridging Agreement van het bedrijf biedt in aanmerking komende licentiehouders een enkele kortingsstructuur voor royalty's voor licentiehouders die deelnemen aan zowel de HEVC Advance- als de VVC Advance-pools. Daarnaast biedt Access Advance de Video Distribution Patent Pool, een uitgebreide licentieoplossing voor videostreamingdiensten die HEVC-, VVC-, VP9- en AV1-codecs omvat. Access Advance heeft ook het HEVC/VVC-programma van Via LA overgenomen, dat nu het VCL Advance (Video Codec Licensing)-programma heet. Ga voor meer informatie naar: www.accessadvance.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.